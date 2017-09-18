Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Gaziler Günü" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehitlik ve gazilik unvanlarının, hiçbir maddi değer ve dünyevi payeyle ölçülemeyecek derecede büyük şeref kaynağı olduğuna işaret ederek, "Gazilerimizin temsil ettikleri değerlerin bilinciyle onurlu, ağırbaşlı duruşlarıyla, vatan sevgileri ve kahramanlıklarıyla yeni nesillere rehberlik edeceklerine inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, millete Anadolu kapılarını açan, üç kıta yedi iklimde hakimiyet kurduran, Çanakkale'de ve İstiklal Savaşı'nda tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen vatanına, bayrağına ve istiklaline sahip çıkmasını sağlayan ruhun, kadim gaza anlayışı olduğunu belirtti.

"Bu anlayışın bir eseri olarak şanlı tarihimiz, gazilerimizin ve şehitlerimizin kahramanlıklarıyla, canları pahasına verdikleri mücadeleler ve büyük zaferlerle doludur." ifadesini kullanan Erdoğan, milletin dün olduğu gibi bugün de "Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz." diyerek istiklalini ve istikbalini savunduğunu anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gerek askerlerimiz, polisimiz ve güvenlik korucularımızla dünyanın en vahşi terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz mücadele, gerekse milletimizin tüm fertlerinin 15 Temmuz ihanetine karşı sergiledikleri destansı direniş, bunun en güzel örneğidir.

Her zaman ifade ettiğimiz gibi bu millet, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz gazi bir millettir. Şehitlik ve gazilik unvanları, hiçbir maddi değerle, hiçbir dünyevi payeyle ölçülemeyecek derecede büyük bir şeref kaynağıdır.

Gazilerimizin temsil ettikleri değerlerin bilinciyle onurlu, ağırbaşlı duruşlarıyla, vatan sevgileri ve kahramanlıklarıyla yeni nesillere rehberlik edeceklerine inanıyorum.

Bu toprakları bizlere vatan kılan, bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz tüm kahramanlara şükranlarımızı sunuyor, Allah hepsinden razı olsun diyorum. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'e İstiklal mücadelesindeki önderliğinden dolayı 'Müşir' ve 'Gazi' unvanı verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum."