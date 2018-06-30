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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fuat Sezgin için başsağlığı mesajı

İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in, 94 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başsağlığı mesajını paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Fuat Sezgin için başsağlığı mesajı

Dünyanın önde gelen tarihçilerinden İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in, 94 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım platformu Twitter üzerinden yayınladığı mesajda Sezgin'in sevenleri, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi. 

"Büyük ilim insanı, İslam bilim tarihi alanında yaptığı çalışmalarla medeniyetimizin ve tarihimizin uyanışına öncülük eden Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamıza Allah'tan rahmet, milletimize, yakınlarına ve tüm ilim dünyasına başsağlığı diliyorum."


 

Kaynak TRT Haber

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