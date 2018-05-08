Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa'ya Kur'an-ı Kerim tepkisi

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

24 Haziran seçimleriyle ilgili seçim takviminin hem Yüksek Seçim Kurulu (YSK) hem de AK Parti bakımından şu anda işlediğini belirten Erdoğan, cumhurbaşkanı adaylarının artık büyük ölçüde belli olduğunu söyledi.

Erdoğan, milletvekilliği adaylığıyla ilgili süreçlerin devam ettiğini hatırlatarak, "Adaylarımızın değerlendirmeleri komisyonlarımızda başladı. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı'nın adayı olarak, şahsımızın resmi başvurusunu Yüksek Seçim Kuruluna yapmış bulunuyor." ifadesini kullandı.

Aynı şekilde ittifak protokolünün de Yüksek Seçim Kuruluna teslim edildiğini dile getiren Erdoğan, diğer partilerin bir kısmının milletvekilliği seçimi için ittifak kurmayı başardıklarını ama cumhurbaşkanlığı seçimine her birisinin kendi adayıyla gittiğini vurguladı.

"Bu isim, lafını ettikleri 'çatı adayı' filan da değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elbette her partinin kendi cumhurbaşkanı adayını belirleme hakkına sahip olduğuna işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Nitekim kimi partiler, grup kararıyla veya imza toplamak suretiyle, genel başkanlarını cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettiler. Tek bir parti hariç. Anamuhalefet Partisinin Genel Başkanı her nedense cumhurbaşkanı adayı olmak istemedi. Partisini yönetmek, Türkiye'yi yönetmeye talip olmaktan daha cazip gelmiş olacak ki, bir başka ismi aday olarak öne sürdü.

Bu isim öyle uzun zamandır lafını ettikleri 'çatı adayı' filan da değil. CHP kongrelerinde genel başkanlık için aday olan ama bir türlü seçilemeyen bir ismi, Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı için önerdiler. Demek ki anamuhalefet partisinin gözünde 'Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı', 'Cumhurbaşkanlığı’ndan daha önemli ve kritik bir görev. Zaten Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanı adayını tanıtırken ki hali, tavrı, ifadeleri, mimikleri, takdim şekli bu konuya bakışını gayet açık bir şekilde ortaya koyuyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana muhalefet partisinin gözünde CHP Genel Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığından daha önemli bir görev. Zaten Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayını tanıtırkenki hali, tavrı, takdim şekli konuya bakışını açık bir şekilde ortaya koyuyor.https://t.co/g0a2S1Fwik pic.twitter.com/3UMKZgfp8M — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 8 Mayıs 2018

"Adayla belirtilen vasıflar arasında pek ilişki kurabilen çıkmadı"

"Bizim cumhurbaşkanlığı makamına saygımızın temelinde bu görevi üstlenen kişinin her şeyden önce cumhurun yani milletin en üst düzey temsilcili olması geliyor." diyen Erdoğan, "Ülkemizi ve milletimizi en üst düzeyde temsil edecek bir makama talip olacak kişinin de herhalde buna uygun bir kişi olması icap eder. CHP kendi cumhurbaşkanı adayları için başarı hikayesinden ekonomi bilmeye kadar pek çok vasıf saymıştı. İsim açıklandığında bu adayda belirtilen vasıflar arasında pek ilişki kurabilen çıkmadı” ifadelerini kullandı.

“Korkarım bu işin sonu CHP'nin toptan satışına kadar gider”

Erdoğan, “Sadece bununla kalmadı anamuhalefet partisi, dün 15 milletvekillerini ağlata ağlata başka bir partiye nöbete göndermişlerdi. Şimdi de seçmenlerine, başka partilerin cumhurbaşkanı adayları için seçim kurullarında görev çıkartmışlar. Bunu da 'demokrasi' ile açıklıyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde siyaset mühendisliği hesapları için milletvekili ve seçmen pazarlamak, demokrasinin kuralları içinde yoktur. Korkarım bu işin sonu CHP'nin toptan satışına kadar gider. Her neyse, bu meseleyi daha fazla uzatmak istemiyorum, nasıl olsa CHP, seçim kampanyası boyunca bütün bunların hesabını milletimize tek tek verecektir” dedi.

“CHP'nin başındaki zata mı yoksa öne sürdüğü garibana mı bakacağız”

Erdoğan, “Bir sıkıntımız var. Seçim kampanyasında, CHP'nin başındaki zata mı yoksa öne sürdüğü garibana mı bakacağımızı bilemiyoruz. Ortada bir aslı, bir de kuklası var. Hani Hacivat-Karagöz oyunlarında olur ya, perdenin önünde bir figür, bir kukla vardır ama tüm konuşmaları ve hareketleri arkada sopayı elinde tutan kuklacı yapar. Şimdi biz sopanın ucundaki figürle mi uğraşacağız, sopayı tutanla mı uğraşacağız? Doğrusu şaşırdık. Bizi 'çıldırtacaklarını' söyleyerek yola çıkmışlardı. Haklarını vermek lazım, çıldırtmasalar da şaşırtmayı başardılar." diye konuştu.

“Şöyle sıkletimize uygun bir ana muhalefet bulamadık”

"Sürekli bize meydan okuyan, 'hadi bakalım işte er meydanı' dediğimizde köşe bucak kaçan bu yalancı pehlivan, hiçbir işe yaramasa da milletimizi eğlendiriyor." ifadesini kullanan Erdoğan, "Bu karikatür tipin ve adayının maceralarını seçimlere kadar izlemeye devam edeceğiz. İşin doğrusu geçtiğimiz 16 yıla ilişkin en büyük hayıflanmam, şöyle sıkletimize uygun bir ana muhalefet bulamayışımızdır. Hizmet yarışını da siyaset yarışını da hep kendi kendimizle yapmak zorunda kaldık. Kendi rekorlarımızı kırmak için çalıştık." değerlendirmesini yaptı.

Salonda güreşçilerin bulunduğunu aktaran Erdoğan, güreşçilerin rekor üstüne rekor kırdıklarını söyledi.

“Kimse bizi kriterleri yükseltmeye zorlamadı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalıştıklarını ve kendi projelerinin üzerine çıkmak için uğraştıklarını belirterek, millete hizmet aşkıyla 16 yılda Cumhuriyet döneminin tamamında yapılanların üç, beş, on katı hizmetlere imza attıklarını vurguladı.

Yeni dönem için başarı çıtasını hem hizmet ve proje konusunda hem de siyasi kriterler konusunda daha da yukarıya çıkardıklarını anlatan Erdoğan, "Dikkat ederseniz kimse bizi kriterleri yükseltmeye zorlamadı. Hepsini de kendi irademizle hayata geçirdik. Çünkü büyüyen ve güçlenen Türkiye'nin ihtiyacı buydu. Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşabilmesinin, 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilmesinin tek yolu, yönetim sistemini buna uygun hale getirmekti. Çok partili dönemde neredeyse tüm liderlerin, tüm başbakanların, tüm cumhurbaşkanlarının tespit ettiği, hayal ettiği ama bir türlü hayata geçiremediği bir değişimi gerçekleştirmek Allah'a hamdolsun bize nasip oldu” dedi.

"Bunlar çok basit, popülist politikalar"

Bugüne kadar hep değişimden, yenilikten ve gelişmeden yana olduklarını dile getiren ve icraatlarını da bu doğrultuda yaptıklarını vurgulayan Erdoğan şunları söyledi:

Buna karşılık muhalefetin vaatlerine baktığımızda, karşımıza şöyle bir manzara çıkıyor: Biri gözüne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni, öteki devletin uçaklarını, beriki yönetim sistemini kestirmiş, illa 'biz bunları yıkacağız, yok edeceğiz' diyorlar.

Biri artık Çankaya'da yatacakmış, bir diğeri de külliyeyi gençlere tahsis edecekmiş. Böyle politika olur mu? Bu nasıl bir cüce politikadır. Çankaya'da yatmakla, orayı konukevi haline getirmekle politika yapacağını zannedenler, bu milleti ne yerine koyuyorlar? Bu millet gerekeni zaten 24 Haziran'da gerektiği gibi verecektir.

Bunlar çok basit, popülist politikalardır. Bunlar artık mazide kaldı. Kimse bunları yutmuyor. Millet sizden neyi yıkacağınızı değil, neyi inşa edeceğinizin projesini bekliyor. Zaten bugüne kadar bir dikili ağacınız yok. Neyi dikeceksiniz, onu söyleyin. Kafanızda Türkiye için, Türk milleti için, şöyle akılda kalacak, dertlere derman olacak, tarihe geçecek bir projeniz var mı, onu söyleyin.

Manifestolarını millet ile paylaştıklarını, yakında projelerini de anlatacaklarını ifade eden Erdoğan, "İktidara gelmek için 16 yıldır bekleyen muhalefetin çok daha büyük iddiaları, çok daha fazla projesi olması gerekmez mi?" diye sordu.

“Tek dertleri Recep Tayyip Erdoğan’ı yıkmak”

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tek bir dertleri var o da Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak. Bizi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına da AK Parti Genel Başkanlığına da Başbakanlığa da Cumhurbaşkanlığına da milletimiz getirdi. Şayet bir gün milletimiz 'tamam' derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz. Bugüne kadar vesayetçilerden darbecilere kadar kim bizi haksız, hukuksuz yere yıkmaya çalıştıysa her seferinde milletimizle birlikte biz karşılarında durduk. İnşallah 24 Haziran'da da milletimizle birlikte yıkım ekibine hak ettiği dersi bir kez daha vereceğimize inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek bir dertleri var, o da Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak. Bizi AK Parti Genel Başkanlığına da, Başbakanlığa da, Cumhurbaşkanlığına da milletimiz getirdi. Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz.https://t.co/g0a2S1Fwik pic.twitter.com/j2KcEbaxJk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 8 Mayıs 2018

Grup toplantısındaki kadınların slogan atması üzerine Erdoğan, "Hanımlar bu kadar coşkulu olduğuna göre 24 Haziran bir başka geçecek." diye karşılık verdi.

"Ötekilerin tarzı yıkmak, yok etmek olabilir"

Erdoğan, başka cumhurbaşkanı adaylarının da olduğuna işaret ederek, ne kadar çok adayla yarışırsalar o kadar memnun olacaklarını belirtti. Demokrasinin güzelliğinin bu olduğuna işaret eden Erdoğan, Türkiye'nin demokraside geldiği noktayı görmek isteyenlerin, 24 Haziran seçimlerindeki bu geniş yelpazeye, çeşitliliğe, renkliliğe bakmasını istedi.

"Her yiğidin bir yoğurt yemesi" olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Ötekilerin tarzı yıkmak, yok etmek olabilir bizim siyaset anlayışımız hizmet üzerine, proje üzerine, yatırım üzerine, inşa üzerine kuruludur." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu seçimlerde de millete, demokrasiden ekonomiye, adaletten altyapıya kadar her alanda yaptıklarını ve yapacaklarını anlatacaklarını bildirdi.

"Milletin iradesine saygısızlık"

Muhalefetin projesi yok dediklerini ancak haksızlık etmiş olabileceklerini aktaran Erdoğan, muhalefetin projesinin, Türkiye'yi eski sisteme geri döndürmek olduğunu belirtti. Bu tavrın, milletin 16 Nisan'da ortaya koyduğu iradeye saygısızlık olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Madem bunlar AK Parti'nin her yaptığının tersini vaat ediyorlar öyleyse milletimize çağrı yapıyorum. Size bu vaatle gelenlere şunları da sorun: AK Parti, Türkiye'de 284 bin yeni derslik yaptı siz onları da mı yıkacaksınız? AK Parti, Türkiye'de 585 bin yeni öğretmen göreve başlattı, siz onları da işten atacak mısınız? AK Parti, Türkiye'de 111 yeni üniversite açtı siz onları da kapatacak mısınız? AK Parti, Türkiye'de 69 milyon kişiye geniş bant internet hizmeti sağladı siz onları da kesecek misiniz? AK Parti, Türkiye'ye bin 245 yeni hastane, 130 bin yeni hastane yatağı kazandırdı, onları da kaldırıp atacak mısınız?

AK Parti, 540 bin yeni sağlık çalışanını hizmete aldı, onları da kapı dışarı edecek misiniz? AK Parti, 5 bine yakın yeni ambulansı hizmete soktu, bunları da hurdaya mı çıkaracaksınız? AK Parti, Türkiye'de 817 bin yeni konut yaptı, onları da mı yıkacaksınız? AK Parti, 20 bin kilometre yeni bölünmüş yol yaptı siz bunların asfaltını söküp yeniden tarlaya mı dönüştüreceksiniz?

AK Parti, Türkiye'de 383 kilometre uzunluğa sahip 258 yeni tünel açtı, bunları yeniden taş, toprakla dolduracak mısınız? AK Parti, Türkiye'de yüksek hızlı tren hatları yaptı, mevcut hatları modernize etti, siz yeniden kara trene dönecek misiniz? AK Parti, Türkiye'de 29 yeni havalimanı inşa etti, yurt dışı uçuş noktaları sayısını 307'ye çıkardı bunları kapatacak mısınız? AK Parti, sadece 6 ilde kullanılan doğalgazı 78 ile çıkardı, yıl sonuna kadar 81 ilde. Siz bu doğalgaz borularını söküp atıp, evleri kömür sobasına geri mi döndüreceksiniz?

AK Parti, 525 baraj, 528 hidroelektrik santrali yaptı, 207 içme suyu tesisi, bin 232 sulama tesisi açtı, siz bunları yıkıp yeniden suları denizlere akıtacak mısınız? AK Parti, 5 milyon hektar alanı ağaçlandırdı bunları kökünden sökecek misiniz? AK Parti, 38 milyar lira sosyal yardım yaptı, gidip garip gurabadan geri mi isteyeceksiniz?

AK Parti yaklaşık 4,5 milyon kişiye 15 milyar lira tasarruf teşvik fonu, 8 milyonun üzerindeki kişiye 3,5 milyar lira konut edindirme yardımı ödemesi yaptı, geri mi alacaksınız? AK Parti, Türkiye'yi 16 yılda 3,5 kat büyüttü, siz yeniden küçültecek misiniz? AK Parti, Türkiye'yi, 6 sıfır atarak parasını itibarlı hale getirdi, siz yeniden bu tek haneli rakama 6 sıfır ilave ederek tuvalete gidilebilen günleri geri mi getireceksiniz? AK Parti, ihracatı 36 milyar dolardan 161 milyar dolara çıkardı, siz yeniden eski rakama indirecek misiniz?

AK Parti, Marmarayı, Avrasya Tünelini, Yavuz Sultan Selim Köprüsünü, Osman Gazi Köprüsünü, Ovit Tüneli'ni daha nice dev eserleri ülkeye kazandırdı. Siz bunların hepsini de dinamitleyip yerle bir mi edeceksiniz? AK Parti savunma sanayinde ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtarma yolunda çok önemli adımlar attı.

Siz insansız hava araçlarını, silahlı insansız hava araçlarını, tüfekleri, füzeleri, topları, tankları, geçmişte sizin geçmişiniz bunları toprağa gömdüğü gibi siz de toprağa mı gömeceksiniz? Fabrikaları, sizin geçmişiniz gaz ocağı fabrikasına çevirmişti siz de yeniden gaz ocağı fabrikasına mı çevireceksiniz?"

"Buraları yeniden teröristlere mi bırakacaksınız?"

AK Parti Fırat Kalkanı ve Afrin'de 4 bin 423 teröristi etkisiz hale getirdi, 4 bin kilometrelik alanı güvenli hale getirdi, siz buraları yeniden teröristlere mi bırakacaksınız?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'de 4423 terörist etkisiz hale getirildi.https://t.co/g0a2S1Fwik pic.twitter.com/up4RWSpGoJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 8 Mayıs 2018

Geçmişte birlikte olduklarımızdan, daha sonra kendilerine farklı istikametler, başka yollar, hedefler tayin edenlere 'güle güle' demekten başka elimizden bir şey gelmezdi, nitekim öyle de yaptık.

"Biz sizin ne kadar aşağılık olduğunuzu biliyoruz"

Fransa’da kendini bilmez bir grup çıkmış, bildiri yayınlamış. Siz her şeyden önce kimsiniz de bizim kutsalımıza veya kutsallarımıza saldırıyorsunuz. Biz sizin ne denli aşağılık olduğunuzu biliyoruz. Bunu zaten her yerde yaptınız, yapıyorsunuz, yeni tanımadık sizi. Fakat ne kadar siz bunları yapsanız da biz sizin kutsallarınıza aynı dille saldırmayacağız. Çünkü biz sizler gibi aşağılık değiliz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fransa'da kendini bilmez bir grup, Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılmasını isteyen bildiri yayınlamış. Ey Batı, kutsal kitabımıza saldırdıkça biz sizin kutsallarınıza saldırmayacağız ama sizi alaşağı edeceğiz bunu da bilin.https://t.co/g0a2S1Fwik pic.twitter.com/UthK8FEFHz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 8 Mayıs 2018

Kaynak: TRT Haber