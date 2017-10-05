  • 05 EKIM 2017, PERŞEMBE

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa'daki yangın için taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'daki yangında hayatını kaybeden çocuklar arasında yer alan Senem Ertuç'un ailesine taziyelerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Fransadaki yangın için taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'daki yangında hayatını kaybeden çocuklar arasında yer alan Senem Ertuç'un ailesine taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, akşam saatlerinde Senem'in babası İsmail Ertuç'u telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senem'e Allah'tan rahmet, aileye sabır, yangında yaralananlara da acil şifa diledi.

Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'nın Mulhouse kentindeki yangında hayatını kaybeden çocuklardan Damla ve Emir Aksu'nun ailesini de dün telefonla arayıp, taziyelerini iletmişti.

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