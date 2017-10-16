Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fermacu'ya taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Fermacu'yu telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, Mogadişu'daki bombalı saldırıyla ilgili olarak Somali Cumhurbaşkanı Fermacu ile telefonla görüştü.

Bombalı saldırıyı kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak bu acılı günde de Somalililerin yanında olduklarını ve terörizme karşı Somali hükümetini desteklediklerini vurguladı.

Erdoğan, menfur saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'deki bombalı saldırının ardından Somalili mevkidaşına dün bir taziye telgrafı da göndermişti.