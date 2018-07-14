Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'nden dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Merak edilen konu ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştirilen görüşmenin ayrıntılarıydı. Erdoğan, F-35 konusunun ele alındığını belirterek F-35'ler için son taksiyle birlikte toplam 900 milyon dolar ödenmiş olanacağını söyledi.

"Sayın Trump bu anlaşmanın aynen uygulanacağını bana söyledi." diyen Erdoğan, konuyla ilgili gerekli detayları Trump'a ilettiğini ve Beyaz Saray'ın Kongre'ye mektup göndererek yaptırıma karşı olduğunu bildirdiğini aktardı.

"Münbiç Anlaşması planlandığı şekilde ilerliyor"

Münbiç Anlaşması'nın ayrıntıları da iki liderin görüşmesinde masaya yatırıldı.

Münbiç Anlaşması'nın planlandığı şekilde ilerlediğini söyleyen Erdoğan, asıl hedeflerinin ABD'nin PYD ve YPG ile bütün ilişkisini kesmesi olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda öyle bir görüntü yok. Münbiç konusunda şu an gündemde olan şey PYD/YPG’nin Fırat’ın doğusuna gitmesi; ayrıca yüzde 90’ı Arap olan Münbiç’e oranın gerçek sakinlerinin yerleşmesini sağlamak." dedi.

"Üstleneceğimiz görev, Irak'ın güvenliğine verdiğimiz önemin tezahürü"

NATO Zirvesi'nden Türkiye'nin terörle mücadelesini destekleyecek bir karar da çıktı. Buna göre NATO Irak'ta askeri eğitim verecek, Türkiye de komutan yardımcılığını üstlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin NATO'nun Irak'ta başlatacağı eğitim misyonunda komutan yardımcılığını üstlenecek olmasının Irak ve NATO'ya verdiği önemi gösterdiğini vurguladı.

"Bu görevi üstleniyor olmamız Irak'ın istikrar ve güvenliğine atfettiğimiz önemin ve NATO'ya taahhüdümüzün somut bir tezahürüdür."

"Türkiye'nin NATO'ya desteği yüzde 1,8 durumunda"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ile Avrupalı müttefikler arasında külfet paylaşımı krizini de değerlendirdi. Erdoğan, Türkiye'nin külfet paylaşımda iyi bir durumda olduğunu söyledi.

"2024’e kadar bildiğiniz gibi yüzde 2 gayri safi milli hasılanın oranı itibariyle NATO’ya bir destek verilmesi söz konusuyken şu an itibariyle bu oranın çok çok altında kalan ülkeler var. Türkiye’nin şu anda desteği yüzde 1,8 durumunda."

Erdoğan, Türkiye'nin ayrıca malzeme ve mühimmat noktasındaki harcamalarının da 30 milyar dolar civarında olduğunu belirterek Türkiye'nin bu noktada da iyi bir konumda olduğunu açıkladı.

"Türkiye Afganistan'daki askeri varlığını artıracak"

NATO Zirvesinde alınan kararlar neticesinde Türkiye Afganistan'daki askeri varlığını da artıracak.

Erdoğan-Merkel görüşmesi

Ve Erdoğan-Merkel görüşmesi. Görüşmenin en önemli gündemi Mülteci Anlaşması gereğince Türkiye'ye ödenmesi gereken paraydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman Başbakan Angela Merkel'e fonların Türkiye'ye aktarımının hızlandırılması gerektiğini söylediğini anlattı.

3+3 milyar euro şeklinde yapılacak ödemenin birinci dilimiyle ilgili verilen sözlerin yerine getirilmediğini hatırlatan Erdoğan, bunları Merkel'in yanı sıra İtalya Başbakanı'na ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a da ilettiklerini ifade etti.

"Kararın tatmin edici olmadığını söyledik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel arasındaki görüşmede NSU davası da gündeme geldi.

Erdoğan, davada çıkan kararın tatmin edici olmadığını, meselenin özüne inilmesi gerektiği hususundaki isteklerini de Merkel'e ilettiğini söyledi.

"Bu bir tür gladio olayı olabilir, bunun derinine inilmesi gerekir. Kendileri de çok farklı düşünmüyorlar. Örgütün öldürdüğü insan sayıları ortada."

"Ukrayna'dan bir FETÖ'cü daha getirilecek"

FETÖ'yle mücadeleye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun için yeni bir birim kurulmayacağını, güvenlik güçlerinin yeterli çalışmayı yaptığını söyledi.

Erdoğan, yurt dışından iki FETÖ üyesinin getirilmesinin ardından Ukrayna'dan bir FETÖ'cünün daha ülkeye getirileceğini belirtti.

"Döviz kurunda dalgalanmadan kurtulmanın yolu milli parayla ticarette"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki dalgalanmayı da değerlendirdi. Sadece Türkiye için değil, her yer için geçerli olan kur baskısını durduracak en iyi araçlardan birinin uluslararası platformda milli paralarla ticaret yapılması olduğunu vurguladı.

Bunun Rusya ve İran ile kısmen gerçekleştirildiğini, Çin ile de konuşulduğunu söyledi.

Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının bu konudaki görüşmelerinin önem arzettiğini belirten Erdoğan, alışverişin milli paralarla yapıldığı oranda kur baskısının da azalacağını aktardı. Erdoğan, bu durumu tümüyle sıfırlamanın mümkün olmadığını da sözlerine ekledi.

"Bedelli askerlikle ilgili detayları en kötü ihtimalle yeni yasama döneminde açıklamış oluruz"

Milyonlarca gencin gözü kulağı bedelli askerlikle ilgili alınacak kararda.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi'nden dönüşte konuyla ilgili gelinen noktayı anlattı.

"Konuyla ilgili olarak milli savunma bakanımız çalışmalarını yapacaklar hazırlıklarını yapacaklar. Bunu inşallah seçimden sonra ele alacağız demiştim. Ne kadar kişiyi kapsayacak, hangi yaş grupları arasında olacak, ücret ne kadar olacak, tüm bu konular belirlenecek. Zannediyorum en kötü ihtimalle yeni yasama döneminde açıklamış oluruz. O zamana kadar da hazırlıklarımızı bitirmiş oluruz. Belki cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile çıkarmayı da deneyebiliriz. O zaman daha erkene çekmiş oluruz."

