Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eyüp Sultan ziyareti

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci'nin de eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın karşıladı.

Burada bekleyen vatandaşlar da Eyüp Sultan Camisi'ne girişi sırasında Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan ve beraberindekiler, Ebu Eyyüb El-Ensari'nin türbesini ziyaret edip dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlardan bazılarının sorunlarını dinledi. Vatandaşlar cep telefonuyla fotoğraf çekti.

Burada, korumalar da çocuklara hediye dağıttı.

Erdoğan, Eyüp Sultan'ı ziyaretinin ardından Fatih Camisi'ne geldi.

Erdoğan, cami avlusunda yer alan Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret edip, burada dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Yavuz Sultan Selim'in türbesine geçerek burada da ziyarette bulundu.