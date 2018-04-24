Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermeni Patrikhanesi'ne mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Ermeni Patrikhanesi'nde düzenlenen dini törene mesaj gönderdi.

Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı'nın zor ve sıkıntılı şartlarında vefat eden Osmanlı Ermenilerini anmak üzere, bugün İstanbul Ermeni Patrikhanesi'nin çatısı altında toplanıldığından bahsetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatlarını kaybeden Osmanlı Ermenilerini bir kez daha saygıyla yad etti, çocuklarına ve torunlarına içten taziyelerini sundu.

"Din, dil ayırt etmeden herkesin yardımına koştuk"

Aynı dönemde salgın hastalıklar, göçler, savaş ve çatışmalar sebebiyle yitirilen milyonlarca Osmanlı vatandaşına da Cenab-ı Allah'tan rahmet ve mağfiret niyaz ettiğini söyleyen Erdoğan, mesajında şunları söyledi:

"Biz, tarih boyunca acıları ayrıştıran, birbiriyle yarıştıran değil daima paylaşan bir millet olduk. Kendi topraklarımızda yaşayan insanlarımızın yanı sıra Endülüs'ten Afrika'ya, Güney Asya'dan Avrupa'ya kadar başı dara düşen herkesin yardımına koştuk. Bunu yaparken de hiç kimsenin inancına, diline, dinine, etnik ve kültürel aidiyetine bakmadık. Bugün de ülke olarak bu mirasımızı muhafaza ederek kardeşliği, empatiyi, barış ve huzuru güçlendirmeye çalışıyoruz."

"Sıkıntılarınıza çözüm bulmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermeni vatandaşların tarihte yaşadığı acılara ortak olmanın, bu acıları paylaşmanın, Türk milletinin vicdani ve ahlaki duruşunun bir gereği olduğunu sözlerine ekledi.

"İnşallah önümüzdeki dönemde de sizlerin acılarınıza ortak olmaya, sıkıntı ve sorunlarınıza çözüm bulmaya devam edeceğiz. Ne surette olursa olsun tek bir vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, inancından, dininden ve meşrebinden dolayı farklı muamele görmesine müsaade etmeyeceğiz. Ermeni vatandaşlarımızın da kültürümüze, beşeri, siyasi ve ticari hayatımıza yaptıkları katkıları artırarak sürdüreceklerine inanıyorum.

"Kin, nefret ve husumet çıkarmaya çalışanlara fırsat vermeyin"

Türkiye'de yaşanan Ermeni vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı sözlerine şöyle devam etti:

"Sizlerden bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ortak geçmişimizi çarpıtarak tarihten kin, nefret ve husumet çıkarmaya tevessül edenlere fırsat vermemenizi istirham ediyorum. Bu düşüncelerle Birinci Dünya Savaşı’nda yitirdiğimiz Osmanlı Ermenilerini tekrar saygıyla yad ediyorum. Anma merasimine iştirak eden tüm vatandaşlarıma selam ve hürmetlerimi sunuyorum."

Kaynak: AA