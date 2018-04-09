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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emniyet teşkilatına mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Polis Teşkilatımız, Cumhuriyet tarihimizde yaşadığımız buhranlı dönemlerin hepsinde, milletimizin huzur ve güven kaynağı olabilmeyi daima başarmıştır" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan emniyet teşkilatına mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıldönümü dolayısıyla, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok’a bir mesaj gönderdi.

Erdoğan’ın mesajı şöyle:

"Milletimizin emniyetinin ve huzurunun güvencesi Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Polis Teşkilatımız, kimi dönemlerde tahribata maruz kalsa da, Cumhuriyet tarihimizde yaşadığımız buhranlı dönemlerin hepsinde, milletimizin huzur ve güven kaynağı olabilmeyi daima başarmıştır.

Halkımızın her zaman güvenle sığındığı bir şefkat kapısı olan Polis Teşkilatımızın mensupları, milletimizin huzuruna, birlik ve beraberliğimize kasteden tüm saldırıları kahramanca önlemişler; bu uğurda canları pahasına mücadele etmişlerdir. Hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı ve demokratik toplum ilkelerinden ödün vermeden, anayasa ve yasalara sadakatle görev yapan Polis Teşkilatımız, 173 yıllık bilgi ve deneyimiyle üstlendiği görevlerde büyük başarılara imza atmıştır.

Üstün bir vazife anlayışıyla hizmet veren Emniyet Teşkilatımız, aziz milletimizin barış ve emniyet içinde yaşaması için gösterdikleri fedakarlık ve kahramanlıkla, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bizleri gururlandırmaya devam edecektir.

Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıldönümü vesilesiyle, görevleri başında şehit düşmüş olan kahraman polislerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm emniyet mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Kaynak: İHA

Etiketler: polis teşkilatı, polis, erdoğan, cumhurbaşkanı
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