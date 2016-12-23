Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan El Bab Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'a düzenlenen operasyon hakkında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Silahlı Kuvvetlerimiz Özgür Suriye Ordusu ile birlikte şimdi orada, El Bab neredeyse hallolmuş durumda" dedi.

Cumhurbaşkanı, İzmir'in Aliağa ilçesinde Etki Limanı FSRU Projesi ve Egegaz LNG Terminali ilave kapasite hizmete alım töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dikkat ederseniz son yıllarda artan saldırılar hep istikrar ve güven iklimini zedelemeye yöneliktir. Türkiye'nin enerjisini ve dikkatini kalkınmadan, gelişmeden, yatırımdan uzaklaştırıp kısır gündemlere, güvenlik kaygılarına, belirsizliğe mahkum etmek isteyenlerin oyunlarına hiçbir zaman gelmedik, gelmeyeceğiz ve bu oyunları da deşifre ettik." dedi.

Erdoğan, "Emin olun, 15 Temmuz'da bu ülkenin istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıkan Türk milleti, yine istikbalinin inşası için gayret gösteren, risk alan herkese de aynı şekilde sahip çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

'Biz terörün üzerine sadece ülkemizde değil, orada da gideceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kilis'e bomba düştüğü zaman 'Neredesin hükümet, neredesin ey devlet' diyorsun. Kilis'e bomba atanların üzerine gittiğin zaman da bu sefer de 'Dünyayı biz mi kurtaracağız'. Bunlar ne saf insanlar. Tabii gideceğiz. Boşuna mı biz 'terörden arındırılmış güvenli bölge' diye bir açıklamayı başından beri yaptık. Ama sabır sabır sabır, anlamadılar, o zaman 'Biz terörün üzerine sadece ülkemizde değil, orada da gideceğiz' dedik. İşte şimdi El-Bab neredeyse hallolmak üzere ve silahlı kuvvetlerimiz Özgür Suriye Ordusuyla beraber orayı da hallediyor."

"Bize dokunan hesabını iyi yapsın, dersini alır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıca Tire'deki açılış töreninde halka hitap etti.

Erdoğan, "Benim Kilis'ime, Gaziantep'ime saldıranlarla hesabım var" dedi.

"Kimse bize diplomasi dersi vermesin biz dersimizi iyi biliyoruz." diyen Erdoğan, "Bize dokunan hesabını iyi yapsın dersini alır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diyorlar ki 'Bu işin bir diplomatik yanının olması lazım.' Olmadığını kim söylüyor sana? Biz çevrede, koalisyon güçleriyle beraberiz çalışıyoruz, Rusya ile aynı şekilde, İran'la aynı şekilde, bütün bunlarla görüşmek suretiyle bir taraftan da bunu yapıyoruz. Aynı şekilde Suudi Arabistan, Katar, bütün bunlarla görüşerek bu çalışmaları sürdürüyoruz. Bize kimse diplomasi dersi vermesin. Biz dersimizi iyi biliyoruz. Bundan sonraki süreçte de aynı kararlılıkla yola devam edeceğiz."