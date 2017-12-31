Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Düzce'de şehit ailesine ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'ne düzenlenen saldırıda şehit düşen 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın Düzce'nin Beyköy beldesinde bulunan ailesine ziyarette bulundu.

Basına kapalı 30 dakika süren ziyarette, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Düzce Valisi Zülkif Dağlı da hazır bulundu.

Ziyaretin ardından şehit ailesinin evinden ayrılan Erdoğan, aracından inerek kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Kaynak: AA