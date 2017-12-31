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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Düzce'de şehit ailesine ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Düzce'de şehit ailesine ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce Belediyesi ziyaretinin ardından 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın ailesini ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Düzcede şehit ailesine ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'ne düzenlenen saldırıda şehit düşen 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın Düzce'nin Beyköy beldesinde bulunan ailesine ziyarette bulundu.

Basına kapalı 30 dakika süren ziyarette, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Düzce Valisi Zülkif Dağlı da hazır bulundu.

Ziyaretin ardından şehit ailesinin evinden ayrılan Erdoğan, aracından inerek kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fetullahçı terör örgütü, fetö, taziye
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