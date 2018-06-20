Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Dünya Mülteciler Günü’ mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Dünya Mülteciler Günü’ münasebetiyle mesaj yayımladı.

Erdoğan, günümüzde dünya genelinde 65 milyonun üzerinde zorunlu nedenlerle yerlerinden edilmiş insan ve 22 milyondan fazla mülteci bulunduğunu söyledi.

Erdoğan, her gün bu sayıya kendilerinin ve ailelerinin hayatlarını korumak için ülkelerini terk etmek mecburiyetinde kalan binlerce yeni insanın eklendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelerine yer verdi:

Akdeniz’de çok sık şahit olduğumuz insani trajediler, düzensiz göç sorununun geldiği utanç verici boyutları göstermesi açısından yeterlidir.

Türkiye, tarih boyunca hiçbir ayrım yapmadan, zulüm, baskı ve şiddetten kaçan mazlumlara sahip çıkmış bir ülkedir. Bu ilkeli duruşumuzu uluslararası yükümlülüklerimiz ile tarihi, vicdani ve insani geleneklerimize mütenasip bir şekilde günümüzde de devam ettiriyoruz.

“Türkiye, 4 milyon sığınmacıya güvenli bir liman olmuştur”

Suriye ve Irak’ta yaşanan krizler karşısında ülkemizin sergilediği vicdani tavır, milletimizin alicenaplığını, yardımseverliğini ve insani değerlere bağlılığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir.

Demokrasi ve insan haklarının beşiği olma iddiasındaki pek çok Batılı ülke dikenli teller arkasına saklanırken, Türkiye 3,5 milyonu Suriyeli olmak üzere 4 milyon sığınmacıya güvenli bir liman olmuştur.

“Avrupa Birliği taahhüt ettiği mali yükümlülükleri tam anlamıyla yerine getirmemiştir”

Bunun yanında Avrupa Birliği, yük paylaşımının gereği olarak Suriyeli sığınmacılar için Türkiye’ye taahhüt ettiği mali yükümlülükleri de aradan geçen süreye rağmen maalesef tam anlamıyla yerine getirmemiştir.

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nün dünya genelinde sığınmacıların içinde bulunduğu sıkıntılar ve zorlukların çözümüne katkı sağlayacak insani bir iklimin oluşmasına katkı sağlamasını diliyorum.

Bu anlamlı gün vesilesiyle ülkemizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir ayrım gözetmeden mazlum ve mağdurlarla dayanışma içerisinde olacağını vurgulamak istiyorum.”

Kaynak: TRT Haber