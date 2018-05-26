Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz çağrısı

AK Parti seçim beyannamesini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, meydanlara indi ve ilk mitingini Milli Mücadele'nin sembol şehri Erzurum'dan başlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- Avrupa'da PKK'nın, PYD'nin, YPG'nin ön kuvvet durumundaki HDP'ye meydanlarda miting müsaadesi veren yönetimler AK Parti'ye oralarda izin vermiyorlar. Niye? Ne kadar engellersek o kadar kar diyorlar. İsteseniz de istemeseniz de Bosna Hersek size yetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Avrupa'da PKK, PYD terör örgütünün ön kuvveti olan HDP'ye miting izni verenler AK Parti'ye vermiyorlar. Ne kadar engellersek o kadar kar diyorlar. https://t.co/Er5FNMzvXt pic.twitter.com/JF9n08C3Rl — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Mayıs 2018

"Türkiye şahlanacak"

- Şimdi de Erzurum'dayız Dadaş'lar size yeter. Sizlerin desteğiyle, irade, erdem ve cesaretle Türkiye şahlanacak. Erzurum işgale de maruz kalmıştır. 140 ve 190 yıl önce iki kez işgal... Bu acıyı yaşan Erzurum bir asır önce de Sarıkamış faciasının ardından sarsılmıştır. Ama yeniden ayağa kalkmıştır.

"Dadaş'ın olduğu yerde terörist barınabilir mi? Sakın..."

- Şehre musallat olan Ermeni çetelerini temizleyen Kazım Karabekir Paşa'nın sağladığı huzur hala devam ediyor. Bir ara terörisler musallat olmaya çalıştı ama tutunamadı. Dadaş'ın olduğu yerde terörist barınabilir mi? Hele 24 Haziran öncesi sakın ha... 24 Haziran'da 6'da 6 yapmaya hazır mıyız? Gece gündüz durmak yok.

"Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 4475"

- Asker, jandarma, polis ve güvenlik korucumuzla teröristlere dağları dar ediyoruz. Cudi, Gabar, Tendürek'te biz varız. İnlerine girdik inlerine. Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. Bu milletin huzurunu kaçırdılar, üzdüler. Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 4475. Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısı 414. Yurt içinde ise 398. Dedimya onlar kaçıyor biz kovalıyoruz.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4475, Kuzey Irak'ta 414, yurt içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 398. Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz.https://t.co/Er5FNMzvXt pic.twitter.com/0MRGL2NVEa — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Mayıs 2018

"Güvenlik korucularımızı untmadık"

- Seçim beyannamemizde adaletsizliği düzeltme sözü verdik. Pek çok kamu görevlisinin sahip olduğu emeklilikte 3600 ek göstergeyi polisimize, öğretmenimize, görevlilere dedik ki bunları yapacağız. Buarada görev yaptıkları iller arasında Erzurum'unda bulunduğu güvenlik korucularını unutmadık. Terör örgütünün onları hedef alması boşuna değil. Diğer adaylar gibi gelipde palavra mı atayım?

"Ücretlerde 135 liralık bir iyileştirme yapıyoruz"

- Biz bugüne kadar hiçbir zaman ne aldatan olduk ne aldanan olduk. Geçtiğimiz yıl korucularımızın tamamını sigortalı hale getirmiş, maaşlarını da asgari ücretin üzerine çıkarmıştır. Ücretlerde 135 liralık bir iyileştirme daha yapıyoruz. İster yurt içi ister yurt dışında Türkiye'nin terör örgütleriyle tehdit edildiği dönemi sona erdirmekte kararlıyız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Güvenlik korucularımızın ücretlerine 135 liralık iyileştirme yapıyoruz.https://t.co/Er5FNMzvXt pic.twitter.com/3a9H2AZZRd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Mayıs 2018

"Bisiklete binmeye devam etsin, kaç yıl geriden geliyor belli"

- Çıkmış bir tanesi ben araba üretmem diyor. Benim için de 20 yıl geriden takip ediyor diyor. Sonrada Almanya'da bir otomobil fabrikasını gezmiş. Bizim otomotiv ihracatından elde ettiğimiz gelire baksın. O bisiklete binmeye devam etsin. Kaç yıl geriden geliyor belli. O bisiklette de bazen sağa bazen sola gidiyor. Öbürü de ben Kanal İstanbul'u yaptırtmayacağım diyor.

"Yatırım olmadan istihdam olur mu?"

- Diğeri de ben şunu yaptırmayacağım diyor. Sizin hayatta bu ülkede yaptığınız bir şey yok ki. Siz zaten 24 Haziran'da benim aziz milletim kime yürü diyeceğini biliyor. Bu ülkede kim yatırım yapacak onu da biliyor. Yatırım olmadan istihdam, medeniyetlerle özellikle muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak olur mu?

"16 yılda 22,5 katrilyon yatırım yaptık"

- Onlar isteseler yada istemeseler de biz eğitim, sağlık, enerji, ulaşım, dış politikada güçlü iradeyi ortaya koyduk mu? 16 yıl önce Erzurum'da modern bir havalimanı var mıydı? Bu stadyumlar var mıydı? Kış olimpiyatlarıyla ilgili bir yer? Havalimanıyla turist gelişini artırdık. Erzurum'a son 16 yılda 22,5 katrilyon yatırım yaptık.

"Kop Tüneli'nde önümüzdeki yıl ışığı görüyoruz"

- 2002 yılına kadar sadece 49 km yol yaptılar. Biz 553 kilometre yol ilave ettik. Kop Tüneli'nde inşallah önümüzdeki yıl ışığı görüyoruz. AK Parti budur. Laf değil iş. Erzurum'un kent içi trafiğini tramvay ile tamamlıyoruz. Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren projemizin etüt çalışmaları devam ediyor.

"Çiftçilerimize 1,5 katrilyon tarımsal destek verdik"

- Projelerle 363 bin dekardan fazla araziyi sulamaya açtık. 440 bin dekar araziyi sulamaya açmayı planlıyoruz. Çiftçilerimize 1,5 katrilyon tutarında tarımsal destek verdik. Hibelerle üreticilerimizi destekliyoruz. Rusya'nın Mavi Akım ve Batı ahttından aldığımız doğalgazın fiyatında 2015 'te indirim talep etmiştik.

"Rusya doğalgazda 1 milyar dolar geri ödeme yapacak"

- Talep karşılanmayınca uluslararası tahkime başvurmuştuk. Rusya ile bu ülkeden aldığımız doğalgazda 2015-2016 yılları için yüzde 10,25 fiyat indirimi konusunda mutabakata vardık. Bu iki yılda aldığımız doğalgaz için indirim farkı olarak 1 milyar dolar ödeme yapılacak. TürkAkım projesinin ülkemizden geçecek bölümünün hızlandırılması konusunda da mutabık kaldık. 12 Haziran'da Eskişehir'de TANAP'ın açılışını yapıyoruz.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'dan aldığımız doğalgaza 2015 ve 2016 yılları için yüzde 10,25 fiyat indirimi konusunda mutabakata vardık. Bu iki yılda aldığımız doğalgaz için indirim farkı olarak ülkemize 1 milyar dolar ödeme yapılacak.https://t.co/Er5FNMzvXt pic.twitter.com/GbTUVOpvXt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Mayıs 2018

"Cumhur İttifakı'na fitne sokmaya çalışanlara inanmayın"

- Her seçimde olduğu gibi 24 Haziran'da da milletimize güveniyoruz. Bir kez daha milletimizin desteğine talibiz. Bugüne kadar bizi hiç yalnız bırakmadı milletimiz. Yüzde 50'nin desteğiyle yanımızda olacağına inanıyorum. Cumhur İttifakı kurduk MHP ile. Bu ittifak ile Bahçeli ile bir yoldayız. AK Parti-MHP olarak çıktığımız bu yolda araya fitne fesat sokmak isteyenler olabilir. Bu oyunlara sakın gelmeyin. Cumhur İttifakı ile diğerlerini yerle yeksan edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: AK Parti ve MHP olarak çıktığımız bu yolda araya fitne fesat sokmak isteyenler olabilir, sakın bu oyunlara gelmeyin. Bu Cumhur İttifakı'yla inşallah diğerlerini yerle yeksan edeceğiz.https://t.co/Er5FNMzvXt pic.twitter.com/40gFB2fuw4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Mayıs 2018

"Diğer adayların konuşmaları Türkiye adına üzücü"

- Biz ışığı yükseltmeye çalıştıkça birileri de karartmaya çalışıyor. Bizi bölemeyeceksiniz. Dimdik ayaktayız. Diğer cumhurbaşkanı adayları meydan meydan konuşuyor. Ne söylediklerine bakıyoruz Türkiye adına üzülüyorum. Bunların ülkenin hayrına tek bir olumlu sözlerini, projelerini duydunuz mu? Çünkü bunların heybeleri boş.

"Bunlara kalsa inşa ettiğimiz tüm eserleri yıkacaklar"

- Ana muhalefetin adayı çıkmış projelerimizi iptal edeceğini söylüyor. Sadece millet bahçelerine ses çıkarmadı. Bunlar kendileri Türkiye için hiçbir şey vaadetmedikleri gibi yapılacak olan işleri engellemekle seçim kazanacaklarını sanıyorlar. Bunlara kalsa inşa ettiğimiz tüm eserleri yıkacaklar. Siz böyle bir şeye girdiğiniz zaman bu Dadaş'lar size bu toprakları mezar eder.

"28 milyar dolarlık otomotiv ihracatından haberleri yok"

- Biz Türkiye'yi büyütmeyi hedeflediğimizi söylüyoruz onlar küçültüceklerini söylüyorlar. Bu ne gaflet? Bu lafı eden kişinin yılda 28 milyar dolarlık otomotiv ihracatından haberi yok. Almanya'daki fabrikaları gezeceğine, bizim fabrikaları, ATAK helikopterlerini, insansız hava araçlarının yapıldığı fabrikaları gez. Yerli otomobilde 2021'de seri üretime geçilecek.

"Türkiye'ye enkaz vaadediyorlar"

- Böyle bir projeyi ilkel bulan zihniyetin kendisi ilkeldir. Dün Nuri Demirağ'ın fabrikalarını bu CHP zihniyeti yıkmıştı. Şimdi de bizim fabrikalarımıza göz dikiyorlar. Bunlar cami bulursa cami, fabrika bulursa fabrika yıkar. Türkiye'ye enkaz vaadedenlere biz cevabı projelerimizle cevap vereceğiz. Faiz lobisi ülkemize yükleniyor. Avucunuzu yalayacaksınız.

"Yastığın altındaki paranızı TL'ye yatırın"

- Yastığınız altında dolar, euro olan kardeşlerim gidin paranızı TL'ye yatırın. Bu oyunu hep beraber bozacağız. CHP arpa boyu yol gidemedi. Kendi partisinin içinde başkanlık mücadelesini kaybeden birisini aday göstermemeleri ciddiye almadıklarını gösteriyor. Kendi partilerini emanet etmiyorlar. Ama milletten Türkiye'yi kendisine emanet etmesini bekliyorlar. Bu kişinin cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini en iyi onu aday gösteren biliyor. Aksi halde kendisi aday olurdu.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Yastığının altında doları, avrosu olan kardeşlerim, sizler paralarınızı gidin TL'ye yatırın. Bu oyunu hep beraber bozacağız.https://t.co/Er5FNMzvXt pic.twitter.com/Cyo7T5ax9P — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Mayıs 2018

"Gece yarısı 15 vekili paketliyorlar, listelerde garip isimler"

- Bir bakıyorsunuz gece yarısı 15 milletvekilini paketleyip başka partiye postalıyorlar. Kendi partileri dışındaki cumhurbaşkanları için teşkilatlarına seçim nöbetleri yazıyorlar. Milletvekili listelerini garip isimlerle dolduruyorlar. Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı yapan Dadaş.

"Türkiye'yi yönetmeyi, hizipleri yönetmekle karıştırıyorlar"

- Şayet Tayyip Erdoğan oradan inecekse bunu yapacak olan millettir. Ana muhalefetin oynadığı bu orta oyununun milletle ilgisi yok. Geçmişten beri bu oyunları milletimizle bozduk, bozacağız. Türkiye'yi yönetmeyi partileri içindeki hizipleri yönetmekle karıştırıyorlar.

"Bize bulaşmayın, kaçacak delik ararsınız"

-Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı ile terör örgütlerine neler yaşattığımızı biliyorsunuz. Kimse bize bulaşmasın. Bulaşırlarsa hepsi kaçacak delik arayacak. Terör örgütlerinin kanlı ve sinsi saldırılarına karşı verdiğimiz mücadele ülkemizin bekasının sembolüdür.

"Biz Soros'un kulu kölesi değiliz"

- Geçtiğimiz 5 yıl boyunca kazanımlarımıza göz diktiler. Gezi olayları bunun içindi. Onlar bizi farklılıklarımızı derineştirerek bölmeye çalıştı. Biz ise birliğimizi sıklaştırdık. Onlar bizi geriletmeye çalıştı. Biz rekor büyüme oranıyla dünyanın bir numarası olduk. 7,4 büyüme. Kurmuş bilmem ne. Ne kuru ya? Hepsi hikaye. Biz Soros'un kulu kölesi değiliz. İşimizi gayet iyi yapıyoruz.

"Mali disiplin konusunda hiçbir sıkıntı yok"

- Onlar bizi içeriden vurmaya çalıştı. Daha da güçlenerek devam ettik. Sınırlarımız boyunca bir terör koridoruyla kuşatmaya çalıştı, biz paramparça ettik. 40 milyon turist alacağız. Türkiye'nin varlıkları borçlarının çok üstünde. Mali disiplin konusunda hiçbir sıkıntı yok. Döviz kurları üzerinden oynanan oyunları da bozacağız.

"Finans sektörü bedelini ağır ödersiniz"

- Ey finans sektörü eğer siz yatırımcımıza girişimcimize bu tür oyunlar oynarsanız bilesinki bedelini ağır ödersiniz. Biz oynanan oyunu görüyoruz. Yerli ve milli olmak demek kendi paramıza sahip çıkmak demektir. Milletimden ricam kendi paralarına sahip çıkmalıdır. Paralarını dolara, euroya yatırmasınlar. Ülkemiz serbest piyasa ekonomisinden geri dönmeyecektir, kur balonunu söndüreceğiz.

Kaynak: TRT Haber