Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan derbi yorumu: Bu terörü birileri organize etti

Cuma namazını Eyüp Sultan Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin Fenerbahçe-Beşiktaş arasındaki maçta çıkan olaylarla ilgili sorularını yanıtladı. Erdoğan, olaylardan üzüntü duyduğunu söyledi.

"Açık konuşmam lazım, kumpas da var"

Dün akşam İstanbul'a indiği andan itibaren buna şahit olduğunu anlatan Erdoğan, "Bir defa bu futbol teröründen de öte bir şey. Burada ayrıca biraz açık konuşmam lazım, kumpas da var" dedi.

"Bu kendiliğinden olan bir şey değil"

Maçtaki olayların hep korner atışı sırasında köşelerde olduğundan bahseden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada tabii tribünlerdeki bu terörü birileri organize etti. Bu kendiliğinden olan bir şey değil. Sahada hava gayet iyi. Maç gayet güzel gidiyor. Geliyor orada diyelim ki Quaresma kornerini atacak. O esnada yok çakmakmış yok şuymuş yok buymuş bunlar atılıyor. Böyle bir şey olamaz ki... Ondan sonra yine bir diğer şey, bakıyorsunuz, Şenol Hoca'nın başına gelen olay. Bunlar kabullenilebilir şeyler değil."

"Gençlik ve Spor Bakanlığımızla bu işlerin üzerine gideceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tribünden atılan bir cisimle başından yaralan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e yapılanı affetmenin mümkün olmadığını sözlerine ekledi ve şunları söyledi:

"Keşke tabii Tolga da orada bir yanlışın içine girmemiş olsaydı ama özellikle Şenol Hoca'ya yapılanı affetmek mümkün değil. Ben Şenol Hoca'yı da aradım. Aynı şekilde Fikret başkanı, Aziz başkanı da aradım. Hepsiyle bu konuları görüştük. Hepsi de bu konudan çok müştekiler, şikayetçiler. Bu konuyla ilgili olarak birinci derecede Futbol Federasyonu bakalım çarşamba günü bakalım neler çıkaracak? Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığımızla bu işlerin üzerine gideceğiz, biz de bu konuda bir çalışma yapacağız."

"Hakikaten katlanılır, yenilir yutulur değil"

Erdoğan, sahalarda fair play anlayışının hep lafta kaldığını ancak uygulamaya geçmediğini de şöyle anlattı:

"En çok üzüldüğüm şey de şu: Tribünlerde biz hanımların, kızlarımızın tribünlere gitmesini istememizin sebebi neydi? Fair play'i sağlamaktı. Belki bayanlar burada var diye erkekler daha edep adab içerisinde bu maçları seyrederler diye düşünürken olay neredeyse tam tersine döndü. Bu hakikaten katlanılır bir şey değil, yenilir yutulur bir şey değil. Temennim odur ki alınacak tedbirlerle ki zaman zaman bazı tedbirler alındı. Şimdi tabii bakalım federasyon nasıl çalışma yapacak. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı ve hükümet olarak bu konunun üzerine gideceğiz."

Soruşturma başlatıldı

Maçla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Statta bine yakın kamera var. Polis tek tek görüntüleri inceledi. Passolig kayıtlarına da bakıldı.

Gözaltılar var

Şüpheli 50'ye yakın taraftar gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Şenol Güneş'i yaraladığı iddia edilen taraftar da vardı.

Kaynak: TRT Haber, AA