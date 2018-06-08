  • 08 HAZIRAN 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 4.52
    EURO 5.304
  • BIST 96886.21
    ALTIN 188.682
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirören ailesine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirören ailesine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdoğan Demirören'in vefatıyla ilgili, "Ülkemize değerli katkılarda bulunan değerli sanayici Demirören hayırla yad edilecektir" dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Demirören ailesine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in vefatının ardından aileyi telefonla arayarak taziyede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 79 yaşında hayatını kaybeden iş insanı Demirören'in oğlunu ve kızını telefonla aradı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Oktay Demirören’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat haberinin kendisini derinden üzdüğünü belirterek, merhum Erdoğan Demirören’e Allah’tan rahmet diledi. 

"Her zaman hayırla yad edilecektir"

Ailenin acılarını paylaşan, Erdoğan Demirören’in vefatının iş dünyası için büyük bir kayıp olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhumun tüm aile bireylerine, sevenlerine ve Demirören Holding başta olmak üzere iş dünyasına başsağlığı dileğinde bulundu.

Erdoğan, ayrıca Demirören'in vefatı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

"Çalışma hayatında önemli başarılara imza atan, ülkemize değerli katkılarda bulunan kıymetli sanayici ve iş adamı Erdoğan Demirören, her zaman hayırla yad edilecektir. Merhum Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve iş dünyamıza başsağlığı diliyorum."

Kaynak: TRT Haber, AA 

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan Demirören, başsağlığı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER