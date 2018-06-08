Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirören ailesine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in vefatının ardından aileyi telefonla arayarak taziyede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 79 yaşında hayatını kaybeden iş insanı Demirören'in oğlunu ve kızını telefonla aradı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Oktay Demirören’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat haberinin kendisini derinden üzdüğünü belirterek, merhum Erdoğan Demirören’e Allah’tan rahmet diledi.

"Her zaman hayırla yad edilecektir"

Ailenin acılarını paylaşan, Erdoğan Demirören’in vefatının iş dünyası için büyük bir kayıp olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhumun tüm aile bireylerine, sevenlerine ve Demirören Holding başta olmak üzere iş dünyasına başsağlığı dileğinde bulundu.

Erdoğan, ayrıca Demirören'in vefatı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

"Çalışma hayatında önemli başarılara imza atan, ülkemize değerli katkılarda bulunan kıymetli sanayici ve iş adamı Erdoğan Demirören, her zaman hayırla yad edilecektir. Merhum Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve iş dünyamıza başsağlığı diliyorum."

Kaynak: TRT Haber, AA