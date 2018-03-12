Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan daha yeşil bir Türkiye için 23 milyon mektup

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağaçlandırmaya çok önem verdiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

Eroğlu, Bakan olduğu ilk gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine dünya çapında ağaçlandırma seferberliği başlatması için talimat verdiğini açıkladı.

4 milyara ulaştı

2007'de başlatılan ağaçlandırma çalışmalarında 2 milyardan fazla fidan toprakla buluştu. 2011'de dikilen fidan sayısı da toplam 4 milyara ulaştı.

Vatandaşlara ücretsiz fidan

Geçen yıl ise, yaklaşık 300 milyon fidan toprakla buluştu. Eroğlu, yaptıkları her merasimde vatandaşlara ücretsiz fidan dağıttıklarını, vatandaşların kendi diktikleri fidanlara sahip çıktığını söyledi.

Ağaçlandırma çalışmaları AK Parti döneminde hız kazandı

Eroğlu, "Pek çok ülkede orman varlığı azalıyor ama Türkiye'de orman varlığı artıyor. Bu tapuyla sabit" dedi.

AK Parti hükümeti döneminde orman alanlarının 15 milyon dekar arttığını anlatan Eroğlu, odun servetinin de yüzde 33'e yükseldiğini söyledi.

"Daha Yeşil Bir Türkiye'yi Birlikte İnşa Edelim"

21 Mart Dünya Ormancılık Günü yaklaşırken, "Daha Yeşil Bir Türkiye'yi Birlikte İnşa Edelim" sloganıyla yeni bir ağaçlandırma seferberliği başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 milyon haneye mektup

Bakan Eroğlu, bu konuyla ilgili bir eylem planı da hazırladıklarını söyledi.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yeni bir ağaçlandırma seferberliğini 21 Mart Dünya Ormancılık Gününde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlatacağız. Ayrıca İstanbul'da tamamladığımız, Central Park'ın 4 katı büyüklüğündeki Kanuni Sultan Süleyman Şehir Ormanı açılışını canlı bağlantı ile gerçekleştireceğiz. Program çerçevesinde, Türkiye geneli ve o il ile alakalı Bakanlığımızın yatırımlarını ihtiva eden bir broşür, tohum ve Sayın Cumhurbaşkanımızın mektubunu posta yoluyla takriben 23 milyon hanedeki vatandaşlarımıza bir zarf içerisinde ulaştıracağız.

İlk mektup Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından merasim esnasında postaya verilecek."

Mektupların PTT tarafından ulaştırılacağını aktaran Eroğlu, zarfın içinde yer alan broşürlerde vatandaşların taleplerini, tavsiyelerini, tenkitlerini ulaştırabilecekleri iletişim bilgilerinin olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA