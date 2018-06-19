Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cristiano Ronaldo’ya övgü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) binasından sosyal medya üzerinden yayımlanan "Gençlik ve Teknoloji Buluşması" programında gençlerle bir araya geldi.

“Almanya yenildi, Brezilya'nın hali ortada”

Erdoğan, Rusya’da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası hakkında sorulan sorulara yanıt verdi. Dünya Kupası’ndaki favorisi sorulan Erdoğan, “İlk önce Almanya demiştik fakat yanıldık. Almanya ilk maçta yenildi. İş biraz sıkıntıya düştü. Bütün güçlü olanlar şu anda yeniliyor. Almanya yenildi, Brezilya'nın hali ortada. Meksika acayip geldi. Bundan sonra böyle devam eder mi bilemiyorum." dedi.

Arjantinli futbolcu Lionel Messi ile Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’yu karşılaştıran Erdoğan, Ronaldo’nun İspanya karşısındaki futbolunu övdü.

“Ronaldo’yu çok daha farklı görüyorum”

Portekiz berabere de olsa Ronaldo’ya hayran olduğunu belirten Erdoğan, “Messi mi, Ronaldo mu? dersen hakikaten Ronaldo'yu çok daha farklı görüyorum. Hele hele o maçta hat-trick yapması çok önemliydi. Free kick zaten tartışılmaz. Öyle her babayiğidin karı değil. O maçtaki performansı, karakteri, inancı hele hele Filistin meselesindeki de karakteri, bunlar çok önemli. Onun için alkışlıyorum."

Kaynak: AA