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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Tezcan'a suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan avukatı Hüseyin Aydın aracılığı ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan CHPli Tezcana suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Cumhurbaşkanı'na hakaret edildiği iddiasıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tezcan hakkında soruşturma açılmasını talep etti.

Tezcan'ın sözleri üzerine Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın dün yaptığı açıklamada yasal yollara başvurulacağını belirtmişti.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da Tezcan'ın açıklamalarına "edepsizlik, ahlaksızlık ve tahammülsüzlük" diyerek tepki göstermişti.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: suç duyurusu, cumhurbaşkanı erdoğan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, avukat Hüseyin Aydın
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