Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Murat Hazineroğlu'nun İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından Beşiktaş Belediyesi önünde konuşma yapmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, o konuşma nedeniyle Kılıçdaroğlu'na 150 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Dava dilekçesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
Kaynak: AA