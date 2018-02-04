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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na kurultay tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na kurultay tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden CHP Genel Başkanı seçilen Kemal Kılıçdaroğlu’nu kutladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğluna kurultay tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 36. Olağan Büyük Kurultayı’nda Genel Başkanlığa yeniden seçilen Kemal Kılıçdaroğlu’na bir telgraf göndererek tebrik etti.

Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel başkanı

Ankara Spor Salonu'ndaki kurultayda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce genel başkanlık için yarışmıştı.

Seçimde kayıtlı 1266 delegenin 1253'ü oy kullandı ve 1237 oy geçerli sayılırken mevcut Genel Başkan Kılıçdaroğlu 790, İnce ise 447 oy almıştı. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı erdoğan, CHP
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