  • 11 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayirli mevkidaşına taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayirli mevkidaşına taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir’deki askeri uçak kazasında hayatlarını kaybedenler için Devlet Başkanı Abdulaziz Buteflika’ya taziyelerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Cezayirli mevkidaşına taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uçağın Boufarik Askeri Havaüssü yakınlarına düştüğü yönündeki haberlerin ardından Cezayir Devlet Başkanı Buteflika’ya taziye mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Blida vilayetinde askeri nakliye uçağının düşmesi sonucunda 250’yi aşkın Cezayirlinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu söyledi.

“Bu vahim hadise karşısında ihtiyaç duyulduğu takdirde Cezayirli kardeşlerimize her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bilmenizi isterim.” 

Erdoğan, Türkiye olarak Cezayirlilerin acılarını paylaştıklarını sözlerine ekledi.

“Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ve kederli ailelerine metanet diliyor, Zat-ı Devletleri, Aziz Kardeşim ile dost ve kardeş Cezayir halkına en kalbi taziyelerimi sunuyorum”.

Boufarik Askeri Üssü'nden Beşar vilayetine gitmek üzere havalanan kargo uçağının düşmesi, 257 askeri personelin yaşamını yitirmesine yol açmıştı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, Cezayir uçak kazası, cezayir
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