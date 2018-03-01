Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çekya teröre destek veren bir ülke konumuna düşmüştür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali’yi kapsayan Afrika turunun ilk durağı olan Cezayir'de, gazetecilere konuştu.

"İkircikli davranış içindeler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya'da gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılan terör örgütü PYD elebaşı Salih Müslüm ile ilgili, "Çekya teröre destek veren bir ülke konumuna düşmüştür" dedi.

"Bunlar maalesef bugüne kadar adil olmadılar. Şu anda da ikircikli bir davranış içindeler. Neden aldınız, neden bıraktınız? 24 saat içinde ne değişti? Serbest bırakma kararı, Çekya'yı teröre destek veren bir ülke konumuna düşürmüştür. Bunun başka türlü izahı olamaz, bize bunu anlatamazlar. Terörist başını serbest bırakmak, teröre destek vermek demektir. Bu hadisenin başka izahı olamaz."

"Gizli saklı adımımız yok"

AK Parti - MHP ittifakının ardından CHP de bir başka ittifak için yeşil ışık yaktı. Ana muhalefetin, Saadet Partisi ve İYİ Parti ile ittifak yapması gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin ittifak arayışı için "Biz kendi işimize bakacağız" yorumunu yaptı.

"Bizim her şeyimiz açık. Gizli saklı adımımız yok. Diğerlerinin ne yaptığı bizi ilgilendirmiyor. İP'miş şuymuş buymuş falan bunların Milli, yerli diye bir derdi yok. Biz bu ülkenin dertleri ile hemdert olan, ülkenin değerlerini benimseyen insanlarla Cumhurun ittifakını kuruyoruz. Bunu başaracağız inşallah. Şu ana kadar gayet uyumluyuz. Cumhurun İttifakını aramızda bizler fiili olarak uygulamaya başlamış durumdayız. Tabandaki bütünleşme, birleşme, mart ve kasıma kadar açıkça görülsün istiyoruz."

"BBP de bizimle yürüyecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika turunun ilk durağı Cezayir'de gazetecilere ittifak sürecini değerlendirdi. Önce ittifakta yer alması beklenen Büyük Birlik Partisi’nin pozisyonunu anlattı;

"Bizimle beraber Büyük Birlik Partisi'nin de yürümesi söz konusu. Onların sütunda yer almaktan çok partimizin listeleri içinde yer alma durumları olabilir. Sayın Destici ile de konuştuk."

"Saadet Partisi'ne kapılar açık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi ile yapılan görüşmelerden henüz sonuç çıkmadığını anlattı;

"Bizim açımızdan yasal olarak kapanmadığı ana kadar açık. Önümüzde daha vakit var. Muhataplarımızdan karşılık gelmesi halinde onu da değerlendiririz. Biz bütünleşelim istiyoruz."

"Arzumuz adaletin tecellisi"

28 Şubat yargılamalarında dava karar aşamasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, postmodern darbenin FETÖ kumpası olduğu iddialarına, 28 Şubat'ın sivil kanadını işaret etti;

"Sendikalar, medya, iş dünyası. O dönem 'beşli çete' mi ne diyorlardı? Bunlara hiç mi hiç dokunulmadı. Tamamen es geçildi. Bizim tek arzumuz, adaletin tecelli edilmesidir. O zaman verilmiş kararlarla mağdur oldukları için haklarını arayan insanlar var. Bedel ödemesi gerekenler buyursunlar bedelini ödesinler. İnanıyorum ki yargı, adalet ve beklentisi içinde olan mağdurların haline çare olacaktır."

"Ejderhayı yarı canlı bırakmayacaksın, bu iş bitecek"

Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili kararlılık mesajını yineledi. Kimlerle karşı karşıyayız sorusuna cevap verirken ejderha benzetmesi yaptı.

“Orada bizim karşımızda kim varsa, kim karşımıza dikiliyorsa, biz onların karşısındayız. Karşımızda olanların kim olduğunu araştırmamız, soruşturmamız gerekmiyor. Bu konuda, ‘Kim kimdir Ansiklopedisi’ne bakacak değiliz. Değişik çevreler de çıkabilir karşımıza. Çıktıkları anda bizde gereğini yapmak durumundayız. Bundan birilerinin rahatsız olup olmayacağına da bakmayız. Ne dedik biz? Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bu iş için birilerinden icazet alacak değiliz. Ejderhayı yarı canlı bırakmayacaksın. Öyle veya böyle bitecek bu iş."

"Mikserler kimin, Lafarge kimin, fabrikaları orada?"

Terör örgütlerine verilen desteğe dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan. Afrin'deki beton terör tünelleri için Fransız çimento şirketini adres gösterdi.

"Bütün tüneller tamam. Oralara gelen o mikserler çok ilginçtir. Mikserler kimin? Lafarge. Lafarge kimin? Fabrikaları var orada. O tünellerin halini gördük. Bu tünellerin içinden değişik yerlere giden yaşam alanları var. Bütün bunlar ortadayken batı bize hala neyin hesabını soruyor?"

"Hilal gibi çevrildi"

ABD ile ortak mekanizma toplantıları da gündemde idi. Erdoğan, "ABD'nin konuştukları ile arazide yaptıkları arasında uyum olmalı" dedi.

"Bu süreçte biz Afrin’i terörden arındırmaya yönelik operasyonumuza da devam ediyoruz. Orada PYD-YPG çökmüştür. Cerablus, Rai, Bab’da konrol altına almış olduğumuz alan 2 bin km. kare. Tabii ki Afrin, şartları çok daha zor olan bir bölge. Zor olan bölge aşıldı. Kolay olan bölgeye geliyoruz. Hilal gibi orası çevrildi. Artık sınırlarımızı rahatsız edecek koşullar büyük ölçüde kalkmış vaziyette. Bu, ordumuzun işini daha da kolaylaştıracak. TSK’nın gerek havadan gerek karadan müdahalesi yoğun şekilde devam ediyor. Bu süreçte rehavete kapılmamak son derece önemli."

"Tavrımız net"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Münbiç'e olası operasyonu ile ilgili "Türkiye'nin ABD, Avrupa ve terör örgütleri" tarafından direnç ile karşılaşacağı iddiaları da gündemindeydi.

"Bizim Mümbiç konusundaki tavrımız öteden beri net. Orada terör örgütü olmamalıdır. Münbiç’in asıl sahibi kim? Araplar. Oranın asli sakinleri arasındaki Arapların oranı yüzde 90- 95 civarında. Fakat bu insanlar oradan çıkarıldı. Biz Münbiç’in asli sakinlerine teslim edilmesi gerektiğini savunuyoruz. Dün olduğu gibi bugün de bunu savunuyoruz. Münbiç, Münbiçlilerin olmalı."

Kaynak: TRT Haber