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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir Başbakanı'na başsağlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir Başbakanı'na başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir’de askeri nakliye uçağının düşmesine ilişkin Cezayir Başbakanı Ahmed Uyahya ile telefonda görüşerek başsağlığı diledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Cezayir Başbakanına başsağlığı

Dün Cezayir'de Boufarik havaalanından kalkan bir askeri uçak kalkıştan kısa bir süre sonra düşmüş, kazada ilk belirlemelere göre 257 kişi hayatını kaybetmişti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Başkanı Abdulaziz Buteflika'ya bir mesaj göndererek taziyelerini iletmişti. Bu gün de Cezayir Başbakanı Ahmed Uyahya' ile telefonda görüşen erdoğan başsağlığı dileklerinde bulundu. 

Kaynak: AA, TRT Haber

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