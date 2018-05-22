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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’Cevdet Sunay’ mesajı

5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, ölümünün 36. yılında kabri başında anıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da mesaj yayımladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Cevdet Sunay mesajı

5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın ölümünün 36. yılında mezarı başında tören düzenlendi.

Devlet Mezarlığı'ndaki anma törenine Cevdet Sunay'ın yakınları, Cumhurbaşkanı Genel Sekreter Yardımcısı Nadir Alparslan ile Genelkurmay Genel Plan Prensipler Başkanı Korgeneral Yavuz Türkgenci katıldı.

Sunay'ın öz geçmişinin okunmasıyla başlayan törende, kabre Cumhurbaşkanlığı ve TSK adına çelenk bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Sunay'ın vefatının 36. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ı vefatının yıl dönümünde saygıyla anıyorum." 

Kaynak: AA

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, Cevdet Sunay
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