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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Celal Bayar mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Celal Bayar'ın vefatının 31. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Celal Bayar mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, milli mücadele yıllarında ve Cumhuriyetimizin kuruluşunda ülkemize değerli hizmetlerde bulunmuş, çok partili hayata geçiş sürecinde üstlendiği görevlerle de demokrasimizin gelişmesine katkı sağlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayar'ın vefatının 31. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında "Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, milli mücadele yıllarında ve Cumhuriyetimizin kuruluşunda ülkemize değerli hizmetlerde bulunmuş, çok partili hayata geçiş sürecinde üstlendiği görevlerle de demokrasimizin gelişmesine katkı sağlamıştır. Merhum Celal Bayar'ı vefat yıl dönümünde rahmet ve saygıyla yad ediyorum." ifadesine yer verdi.

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