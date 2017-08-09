  • 09 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.543
    EURO 4.158
  • BIST 108933.57
    ALTIN 144.915
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çaykur Rizespor'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çaykur Rizespor'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çaykur Rizespor Kulübü'nü ziyaret etti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Çaykur Rizespora ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çaykur Rizespor Kulübü'nü ziyaret etti.

Güneysu ilçesindeki evinden ayrılan Erdoğan, Güneysu Spor Tesislerine gelişinde vatandaşları selamladı, çocuklara oyuncak dağıttı. Helikopterle Rize Limanı'na geçen Erdoğan, ardından da Kale Mahallesi'ne giderek 5 Aralık 2016'da vefat eden AK Parti Rize İl Tanıtım Medya Başkanı Osman Karavin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Daha sonra Çaykur Rizespor Kulübü'nü ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kulüp Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, Teknik Direktör Hikmet Karaman ve futbolcular karşıladı.

Erdoğan, basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından Giresun'daki programlarına katılmak üzere Rize'den ayrıldı.

Erdoğan'a ziyaretlerinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Rize Valisi Erdoğan Bektaş eşlik etti.

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, çaykur rizespor
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER