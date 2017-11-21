  • 22 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'a kutlama mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'a kutlama mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider olarak çıkmayı başaran Beşiktaş'ı tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Beşiktaşa kutlama mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta maçında, Porto ile 1-1 berabere kalarak, bitime 1 hafta kala gruptan lider olarak bir üst tura çıkmayı garantileyen Beşiktaş'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter paylaşımı şöyle:

Erdoğan, mesajın sonuna futbol topu ve Türk bayrağı ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki mücadeleyi tribünden takip etmişti.

Vodafone Park'ta oynanan maçta Porto ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.

Temsilcimiz Beşiktaş, son maçlar öncesinde puanını 11'e yükselterek bir üst tura lider çıkmayı garantiledi.

Tarihinde ilk kez üst tura çıkma başarısı gösteren Beşiktaş, aynı zamanda gruptan lider çıkan ilk Türk takımı oldu. 

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi, twitter
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