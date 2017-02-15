  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berdimuhammedov'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'da devlet başkanlığı görevine yeniden seçilen Gurbangulu Berdimuhammedov'u kutladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Berdimuhammedova tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'da devlet başkanlığı görevine yeniden seçilen Gurbangulu Berdimuhammedov'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, Türkmenistan'da 12 Şubat 2017'de yapılan seçimlerde oyların büyük çoğunluğunu alarak yeniden devlet başkanı seçilen Berdimuhammedov'a tebrik telgrafı gönderdi.

Seçim sonuçlarının Türkmenistan'a hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhammedov'a gönderdiği tebrik telgrafında, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde de iki kardeş ülke Türkiye ve Türkmenistan arasındaki ilişkilerin güçlenmeye devam edeceğine eminim. Türkmenistan'ın, kararlı ve dirayetli liderliğinizde, kalkınma ve refah yolunda emin adımlarla ilerleyeceğinden kuşku duymuyorum."

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, tebrik
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