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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'bedelli askerlik' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'bedelli askerlik' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerliğin hükümetin gündeminde olmadığını, seçimden sonra değerlendirilebileceğini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan bedelli askerlik açıklaması

Özbekistan’a hareketi öncesi konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül’ün adaylık konusu ve bu konudaki açıklamalarına ilişkin değerlendirme yapmadı. Erdoğan, "Ben bu konu ile ilgili hiçbir değerlendirme yapmayacağım. Sayın Gül kendi değerlendirmeleri yaptılar. Seçim meydanı herkese açıktır. Seçim meydanı bu noktada temenni ederiz ki her siyasi parti adayını belirler. Ona göre de bizler kampanyamızı çok daha değerli kılacak adımları atarız" dedi.

 

 

Bedelli askerlik

Erdoğan, "Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil. Hele gele bir tarafta Afrin bir tarafta Fırat Kalkanı varken, bu şehitlerimize saygısızlık olur. Hayırlısıyla şu seçim bitsin, başkanlık sistemine geçilsin" dedi.

 

 

"Cumhur ittifakı açık ara önde"

Seçim anketlerine ilişkin soruya ise Erdoğan, Erdoğan, "Hamdolsun anketlerde cumhur ittifakı açık ara önde. Rakamsal bir şey bizden beklerseniz bunu vermeyeceğim. Onu zaten sizler yayın grubu olarak yapıyorsunuz, bunu görüyorsunuz. Açık ara cumhur ittifakı hamdolsun gayet güzel bir yerde" dedi. 

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Dert yine ideolojik. Efendim bunlar da işte bizim camiadan.' Kusura bakmasınlar, bizim camia, şu camia, bu camia diye bir şey yok. Her şeyde ideolojik yaklaşımdan uzak, dürüst olacağız. Biz nitelik mi arayacağız, yoksa nicelik mi arayacağız, biz buna bakıyoruz.

 

 

Kaynak: AA/TRT Haber

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