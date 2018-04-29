Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'bedelli askerlik' açıklaması

Özbekistan’a hareketi öncesi konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül’ün adaylık konusu ve bu konudaki açıklamalarına ilişkin değerlendirme yapmadı. Erdoğan, "Ben bu konu ile ilgili hiçbir değerlendirme yapmayacağım. Sayın Gül kendi değerlendirmeleri yaptılar. Seçim meydanı herkese açıktır. Seçim meydanı bu noktada temenni ederiz ki her siyasi parti adayını belirler. Ona göre de bizler kampanyamızı çok daha değerli kılacak adımları atarız" dedi.

[Abdullah Gül'ün açıklamaları] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir değerlendirme yapmayacağım. Seçim meydanı herkese açıktır.https://t.co/TNUnyDL8MC pic.twitter.com/5yF8IA4v4J — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 29 Nisan 2018

Bedelli askerlik

Erdoğan, "Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil. Hele gele bir tarafta Afrin bir tarafta Fırat Kalkanı varken, bu şehitlerimize saygısızlık olur. Hayırlısıyla şu seçim bitsin, başkanlık sistemine geçilsin" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: #BedelliAskerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil, böyle bir durum yok. Bir tarafta Afrin, bir tarafta Fırat Kalkanı Harekatı'nın olduğu bir dönemde bunu gündemimize almak şehitlerimize, gazilerimize saygısızlık olur.https://t.co/TNUnyDL8MC pic.twitter.com/by19Zly2Qz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 29 Nisan 2018

"Cumhur ittifakı açık ara önde"

Seçim anketlerine ilişkin soruya ise Erdoğan, Erdoğan, "Hamdolsun anketlerde cumhur ittifakı açık ara önde. Rakamsal bir şey bizden beklerseniz bunu vermeyeceğim. Onu zaten sizler yayın grubu olarak yapıyorsunuz, bunu görüyorsunuz. Açık ara cumhur ittifakı hamdolsun gayet güzel bir yerde" dedi.

İstanbul Üniversitesi'nin 'bölünmesi' tartışmaları

Dert yine ideolojik. Efendim bunlar da işte bizim camiadan.' Kusura bakmasınlar, bizim camia, şu camia, bu camia diye bir şey yok. Her şeyde ideolojik yaklaşımdan uzak, dürüst olacağız. Biz nitelik mi arayacağız, yoksa nicelik mi arayacağız, biz buna bakıyoruz.

[İstanbul Üniversitesi'nin ikiye bölünmesi] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğrenci sayısı itibarıyla nitelik, nicelik yakalamamız lazım. İstanbul Üniversitesi'nin öğrenci sayısı 105 bine ulaşmış durumda. Tabi burada kalite maalesef düşüyor.https://t.co/7qiQE7USX6 pic.twitter.com/uJTmEITMKV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 29 Nisan 2018

Kaynak: AA/TRT Haber