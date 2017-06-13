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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, bedelli askerliğin kabinenin gündeminde olmadığını bildirdi.

Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşmak üzere geldiği Mecliste, bir gazetecinin, bedelli askerlik tartışmalarına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Sosyal medyada bedelli askerliğe ilişkin yer alan bazı ifadeleri hatırlatarak, "O sözler size mi aitti?" sorusuna Erdoğan, "Bana ait değil, ben 'Sayın Başbakan'la bir değerlendirmesi yapılır' dedim. Şu anda böyle bir şey söz konusu değil." karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kabinenin gündeminde bedelli yok, dedikodusu var" dedi.

 
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