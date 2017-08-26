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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başarılı sporculara tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları kutladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan başarılı sporculara tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları kutladı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler 130 ve 85 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp ve Metehan Başar ile bayanlar 75 kiloda altın madalyayı Türkiye'ye getiren Yasemin Adar ve 48 kiloda bronz madalya alan Evin Demirhan'ı yürekten tebrik ederek, kutladığını belirtti.

Erkekler 125 kiloda gümüş madalya kazanan Taha Akgül ve 66 kiloda bronz madalyayı hak eden Atakan Yüksel'i de kutlayan Erdoğan, "Bizleri gururlandıran güreşçilerimize teşekkür ediyor, tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Güreş Şampiyonası
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