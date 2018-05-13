Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin af önerisine yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'ye hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Kıbrıs'taki gelişmeleri değerlendireceğiz"

Başbakan Theresa May'i geçen yıl ben de kabul ettim, çok verimli görüşmelerimiz oldu. Bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alacağız. Terörle mücadele iki ülke için de öncelikli konulardan. İki garantör ülke olarak Kıbrıs'taki gelişmeleri değerlendireceğiz.

Türkiye olarak Birleşik Krallık ile iş birliğinin gelişmesine özel önem veriyoruz. Tatlıdil Forumu'nun da buna çok büyük katkıları oluyor. Türkiye ve Birleşik Krallık olarak ekonomik iş birliğimizin Brexit sonrasında da kesintisiz sürmesini istiyoruz.

"Hücre yenilemesini siyasette başaran bir partiyiz"

Tabii yeni isimler noktasında, bu adeta iki kere iki dört. Biz biliyorsunuz hücre yenilemesini siyasette başaran bir partiyiz ve mevcutla yetinen, iktifa eden değil ve kadrosunu, hücrelerini sürekli olarak yenileyen, güçlendiren nerede eksiklerimiz var, aksamalarımız var bunları gidermeye çalışan bir siyasi partiyiz dolayısıyla burada da nerede aksama varsa, nerede sıkıntılar varsa bunları gidermek suretiyle yeni bir kadro ortaya koymanın gayreti içerisinde olacağız

Bahçeli'nin af önerisi

Sayın Bahçeli'nin talebi, kendisine ait bir tekliftir. Bizim böyle bir düşüncemiz kesinlikle yoktur.

[MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af önerisi] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim şu anda hükümetimizle böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok.https://t.co/cU3L51CM4P pic.twitter.com/r9L2VsnfD2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Mayıs 2018

"Faizi her kötülüğün anası, babası olarak görüyorum"

Faiz konusundakii düşüncelerimi biliyorsunuz. 24 Haziran'dan sonra bunun şekli farklı gelişecek. Faizi her kötülüğün anası, babası olarak görüyorum. Şu anda 0,98 bazda bir düşüş yapıldı. Bu bile konut satışlarını etkiledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim faiz konusundaki kanaatlerimi biliyorsunuz. 24 Haziran'dan sonra bunun şekli de, oranı da çok daha farklı bir şekilde gelişecek.https://t.co/cU3L51CM4P pic.twitter.com/21EAcMY8nn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Mayıs 2018

"Bize verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz"

Bize dokunana dokunuruz, bize dokunmayanla işimiz olmaz. Terör örgütüyle mücadeleye devam ediyoruz. Afrin ve Cerablus bunun en güzel örneğiydi. Tel Rıfat ve Münbiç sorunu konusunda bize verilen sözün tutulmasını bekliyoruz.

"Rabbim bizi annesiz hayattan korusun"

Anneler gününü kutluyorum. Anneleri olanların annelerinin ayaklarının altlarını öpmesini, cennetin kokusunu almasını tavsiye ediyorum. Rabbim bizi annesiz hayattan korusun.

Kaynak: TRT Haber/AA