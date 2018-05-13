  • 13 MAYIS 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 4.315
    EURO 5.157
  • BIST 101852.48
    ALTIN 182.791
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin af önerisine yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin af önerisine yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin af önerisi için, "Bizim böyle bir düşüncemiz kesinlikle yoktur" dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Bahçelinin af önerisine yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'ye hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Kıbrıs'taki gelişmeleri değerlendireceğiz"

Başbakan Theresa May'i geçen yıl ben de kabul ettim, çok verimli görüşmelerimiz oldu. Bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alacağız. Terörle mücadele iki ülke için de öncelikli konulardan. İki garantör ülke olarak Kıbrıs'taki gelişmeleri değerlendireceğiz. 

Türkiye olarak Birleşik Krallık ile iş birliğinin gelişmesine özel önem veriyoruz. Tatlıdil Forumu'nun da buna çok büyük katkıları oluyor. Türkiye ve Birleşik Krallık olarak ekonomik iş birliğimizin Brexit sonrasında da kesintisiz sürmesini istiyoruz.

"Hücre yenilemesini siyasette başaran bir partiyiz"

Tabii yeni isimler noktasında, bu adeta iki kere iki dört. Biz biliyorsunuz hücre yenilemesini siyasette başaran bir partiyiz ve mevcutla yetinen, iktifa eden değil ve kadrosunu, hücrelerini sürekli olarak yenileyen, güçlendiren nerede eksiklerimiz var, aksamalarımız var bunları gidermeye çalışan bir siyasi partiyiz dolayısıyla burada da nerede aksama varsa, nerede sıkıntılar varsa bunları gidermek suretiyle yeni bir kadro ortaya koymanın gayreti içerisinde olacağız

Bahçeli'nin af önerisi

Sayın Bahçeli'nin talebi, kendisine ait bir tekliftir. Bizim böyle bir düşüncemiz kesinlikle yoktur.

 

 

"Faizi her kötülüğün anası, babası olarak görüyorum"

Faiz konusundakii düşüncelerimi biliyorsunuz. 24 Haziran'dan sonra bunun şekli farklı gelişecek. Faizi her kötülüğün anası, babası olarak görüyorum. Şu anda 0,98 bazda bir düşüş yapıldı. Bu bile konut satışlarını etkiledi.

 

 

"Bize verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz"

Bize dokunana dokunuruz, bize dokunmayanla işimiz olmaz. Terör örgütüyle mücadeleye devam ediyoruz. Afrin ve Cerablus bunun en güzel örneğiydi. Tel Rıfat ve Münbiç sorunu konusunda bize verilen sözün tutulmasını bekliyoruz.

"Rabbim bizi annesiz hayattan korusun"

Anneler gününü kutluyorum. Anneleri olanların annelerinin ayaklarının altlarını öpmesini, cennetin kokusunu almasını tavsiye ediyorum. Rabbim bizi annesiz hayattan korusun.

Kaynak: TRT Haber/AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER