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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya sert tepki

Avrupa'da Türk bakanlara kapanan kapıların,teröristlere sonuna kadar açıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı, "Maskeleri dökülüyor,altındaki faşist ve ırkçı yüz kendini gösteriyor" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Avrupaya sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'dan sonra Giresun'a geçti. Burada, teröristlere kapılarını açan Avrupa'ya bir kez daha sert tepki gösterdi.

Erdoğan, "Maskeleri dökülüyor, altındaki faşist ve ırkçı yüz kendini gösteriyor" dedi.

Cumhurbaşkanı, Avrupa'nın İslam karşıtı olduğunu göstermeye başladığını da söyledi.

Avrupa'da Türk bakanlara kapanan kapıların, teröristlere sonuna kadar açıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne yaparlarsa yapsınlar Avrupa'nın yüzündeki makyaj dökülüyor. Altındaki o faşist, ırkçı, yabancı karşıtı, İslam düşmanı bir yüz, kendini göstermeye başlıyor. Artık bunlar, İslam karşıtı olduklarını göstermeye başladılar. Müslümanlara tahammülleri yok, ne yapsalar boş. Avrupa'nın geleceğini Türkiye'den giderek oraya yerleşmiş 5 milyon kardeşimiz şekillendirecek." 

'En büyük reform anamuhalefet partisinde olacak'

Erdoğan, yeni sistemde sürekli seçim kaybedip koltukta "kontrollü oturma" devrinin biteceğini belirterek, "Yedi seçim kaybetti ama buna rağmen koltukta oturuyor. Biliyorsunuz bunun adı, kasetli genel başkan. Kasetle geldi, bu defa bambaşka bir kasetle gidecek. Şimdi kaset de yok, artık CD ile gidecek. Bu sebeple önümüzdeki dönem en büyük reform anamuhalefet partisinde olacaktır." diye konuştu. 

 


 

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, giresun, CHP, Kılıçdaroğlu, avrupa
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