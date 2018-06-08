Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan astsubaylara müjde

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1. Komando Tugay Komutanlığı'ndaki iftar programında konuştu.

Erdoğan, "Astsubaylarımızın göreve başlama kademelerini eğitim yıllarına göre bir üste çıkarıyoruz" dedi.

Erdoğan, "Yükseköğrenim mezunu, 9'uncu derecenin 3'üncü kademesinden göreve başlayan astsubayların başlangıç derecesini 8'in birine yükseltiyoruz. Tüm astsubaylarımızı emsallerinin seviyesine çıkarıyoruz. Düzenlemeden göreve yeni başlayacak, mevcut ve emekli astsubaylar yararlanacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Astsubaylarımızın göreve başlama kademelerini eğitim yıllarına göre bir üste çıkarıyoruz. Yükseköğrenim mezunu, 9'uncu derecenin 3'üncü kademesinden göreve başlayan astsubayların başlangıç derecesini 8'in birine yükseltiyoruz. pic.twitter.com/CtHsOHTYF0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 8 Haziran 2018

"Milletim kimin apoletini sökeceğini bilir"

Kahramanlarımız ayak bastıkları her yeri titretiyor. Gerek iç güvenlik harekatımızda gerek sınır ötesi operasyonlarımızda askerlerimizin karşısında durabilen bir güç görmedik tanımadık. Gerçi birileri her ne kadar apolet sökmekle uğraşıyorsa da benim milletim kimin apoletini sökeceğini, kime apolet takacağını çok ama çok iyi bilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim milletim kimin apoletini sökeceğini kime apolet takacağını iyi bilir. pic.twitter.com/cTCacyzxdE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 8 Haziran 2018

Kaynak: AA