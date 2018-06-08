  • 08 HAZIRAN 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 4.474
    EURO 5.265
  • BIST 95875.71
    ALTIN 186.718
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan astsubaylara müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan astsubaylara müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm astsubaylarımızı emsallerinin seviyesine çıkarıyoruz. Düzenlemeden göreve yeni başlayacak, mevcut ve emekli astsubaylar yararlanacak" dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cumhurbaşkanı Erdoğandan astsubaylara müjde

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1. Komando Tugay Komutanlığı'ndaki iftar programında konuştu.

Erdoğan, "Astsubaylarımızın göreve başlama kademelerini eğitim yıllarına göre bir üste çıkarıyoruz" dedi.

Erdoğan, "Yükseköğrenim mezunu, 9'uncu derecenin 3'üncü kademesinden göreve başlayan astsubayların başlangıç derecesini 8'in birine yükseltiyoruz. Tüm astsubaylarımızı emsallerinin seviyesine çıkarıyoruz. Düzenlemeden göreve yeni başlayacak, mevcut ve emekli astsubaylar yararlanacak" dedi.

 


"Milletim kimin apoletini sökeceğini bilir"

Kahramanlarımız ayak bastıkları her yeri titretiyor. Gerek iç güvenlik harekatımızda gerek sınır ötesi operasyonlarımızda askerlerimizin karşısında durabilen bir güç görmedik tanımadık. Gerçi birileri her ne kadar apolet sökmekle uğraşıyorsa da benim milletim kimin apoletini sökeceğini, kime apolet takacağını çok ama çok iyi bilir.

 


 

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER