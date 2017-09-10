Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Arakan' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Bilim ve Teknoloji Zirvesi açılış oturumunda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlar hakkında, "Bölgede yaşanan insani dramın önüne geçmek için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri ile çalışmak istiyoruz." dedi.

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Baskı ve katliamlardan kurtulmak için topraklarına sığınan Müslümanlara gerekli kolaylığın gösterilmesi beklentisi ve yardım teklifimizi Bangladeş makamlarına ilettik. Uluslararası kuruluşlar, bilhassa da İslam ülkeleri olarak bizler elimizden gelen tüm imkanlarla bu zulmün son bulması için birlikte mücadele etmeliyiz."

"Harem-i Şerif'in kutsiyetinin ihlal edilmesine asla izin veremeyiz"

"İlk kıblemiz Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in kutsiyetinin ihlal edilmesine de asla izin veremeyiz." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Mescid-i Aksa'ya yönelik saygısızlıkların, tahriklerin ve provokasyonların önüne geçilmesi için çok daha kararlı bir tutum ortaya koymalıyız." dedi.