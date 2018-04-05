Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anadolu Ajansı'na kutlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AA'nın kuruluşunun 98. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli mücadele yıllarında kurulan, Cumhuriyet'in her aşamasına, Türkiye'nin gelişme ve ilerleme sürecindeki her adımına tanıklık eden Anadolu Ajansı'nın, hizmetleriyle ülkeyi gururlandıran köklü bir kuruluş olduğunu vurguladı.

Erdoğan mesajında, "Milletimizi doğru ve eksiksiz bilgilendirme görevini, istiklal mücadelemiz esnasında olduğu gibi bugün Zeytin Dalı Harekatı sırasında da devam ettirerek kuruluş felsefesine bağlı olduğunu gösteren Anadolu Ajansı (AA), etkinliği ve gücüyle dünyanın sayılı haber ajanslarından biri olmayı başarmıştır" ifadelerine yer verdi.

"Milletimizin yeniden diriliş destanını dünyaya anlatıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şöyle:

"Türk basını için bir okul niteliği taşıyan milli haber ajansımız, bölücü teröre ve FETÖ ihanet çetesine karşı verilen mücadelede de bu milletin güçlü bir sesi olmuştur. Son yıllarda yurt dışındaki haber ağını güçlendiren Anadolu Ajansı, milletimizin yeniden diriliş destanını dünyaya anlatmaktadır."

Çalışanların kuruluş yıldönümünü kutlayan Erdoğan, "Başarılı çalışmaların devamını diliyor, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA