Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Altınok'a başsağlığı telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 kişinin şehit olduğu Tunceli'deki helikopter kazası nedeniyle Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'a başsağlığı telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre Erdoğan, Altınok'a gönderdiği telgrafta, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait helikopterin düşmesi nedeniyle şehit olan 7 polis, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 personel için başsağlığı dileklerini iletti.

Telgrafında üzüntülerini ifade eden Erdoğan, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına, Emniyet teşkilatına ve aziz millete başsağlığı diledi.