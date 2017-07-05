  • 05 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Berlin hattında yükselen gerilimi Alman Die Zeit gazetesine değerlendirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Almanyaya sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Berlin hattında yükselen gerilimi Alman Die Zeit gazetesine değerlendirdi.

İki ülkenin birbirine ihtiyacı olduğunu vurgulayan Erdoğan, Almanya'nın FETÖ'cüleri teslim etmemesine de sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haftalık Die Zeit gazetesine konuştu.

G-20 zirvesinin ardından Almanya'daki Türklerle biraraya gelmesine olumsuz bakan Berlin yönetimine sert çıktı.

"Almanya, oradaki Türklere konuşma yapmama izin vermeyerek intihar ediyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'cülere kucak açmaktan geri durmayan Almanya yönetimine tepkisini bir kez de Alman basını üzerinden dile getirdi.

"FETÖ'cüler Türkiye'ye iade edilmediği sürece, Türkiye Almanya'yı teröristleri koruyan bir ülke olarak görecektir." dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir sorununun olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin birbirine ihtiyacı olduğuna da dikkat çekti.

Etiketler: tepki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, almanya
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