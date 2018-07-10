Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Zagulba Sarayı'nda, baş başa ve heyetlerarası görüşmelerde bulundu. İki lider görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

24 Haziran seçimlerinin ardından dün Cumhurbaşkanı olarak yemin ettiğini hatırlatan Erdoğan, yeminin ardından ilk iş olarak kardeş, dost Azerbaycan'ı ziyaret ettiğini belirtti.

Gerek ikili gerek heyetler arası görüşmelerde bugüne kadar yapılanları ve bundan sonra yapılacakları değerlendirme fırsatı bulduklarını ifade eden Erdoğan, Azerbaycan ile gerek enerji noktasındaki ilişkiler gerekse savunma sanayisine yönelik adımların çok büyük önem arz ettiğini söyledi.

"TANAP stratejik bir yatırım"

TANAP Projesi'nin Türkiye ve Azerbaycan için hayati olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu proje ile sadece Azerbaycan-Türkiye değil aynı zamanda Azerbaycan-Avrupa bağlantısını kurması bakımından önem arz ediyor. Bu proje bizi ciddi manada ilgilendiriyor. Bu kardeşliğimizin bir tezahürü olarak aynı zamanda stratejik bir yatırım olması bakımından da önem arz ediyor.

TANAP ile ilgili Eskişehir'de attığımız adım hayati bir adımdı. Bütün bunların ötesinde yine Azerbaycan'ın yatırım noktasında Türkiye'deki Aliağa yatırımı gerçekten her türlü takdirin üzerindedir. Bu, her geçen gün daha da gelişerek devam eden, büyüyen bir yatırım olarak kendini gösteriyor.

Şimdi de inşallah bunu daha da geliştirmenin, yapılmakta olan bazı yatırımların da sonbaharda açılışını yaparak hayata geçireceğiz. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerimiz tek millet, iki devlet anlayışında pekişiyor. Oraya bağlı olarak bugüne kadar bu işi getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz."

“Savunma sanayiinde ihracatı artıran bir Türkiye var”

Erdoğan, ikili ticaret hacminin her geçen gün arttığını, üst düzey ziyaretlerin artarak devam ettiğini vurguladı. Bu ziyaretlerin kardeşlik duygularının ne denli ileri olduğunu gösterdiğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

"Savunma sanayisinde Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler de bu noktada önem arz ediyor. Türkiye savunma sanayisinde bildiğiniz gibi bunun 15 yıl öncesinde muhtaç bir milletken şimdi ihtiyaçlarının büyük kısmını kendisi karşılar hale geldi. Yüzde 20 gibi bir noktadayken şu anda yüzde 65'ini kendisi karşılayan bir ülke haline geldik. Savunma sanayiinde ihracatı artıran bir Türkiye var. Bunu kardeş ülkelerle çok daha farklı bir şekilde paylaşalım istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

FETÖ ile mücadeleye teşekkür

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeleye değinen Erdoğan, bu konuda verdiği destek nedeniyle şahsı ve milleti adına Aliyev'e teşekkür etti.

FETÖ'nün Azerbaycan'da yer edinmek için çok gayret ettiğine dikkati çeken Erdoğan, "Bunun için her türlü yolu denediler. Gerek İlham kardeşimizin buradaki hassasiyeti gerekse bizde bulunup da Azerbaycan aleyhine faaliyette bulunanlara yönelik karşılıklı koordinasyonumuz birçok şeyin hallini arka arkaya getirdi. Maarif Vakfımız ile inşallah Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa yapacakları çalışmayla buradaki sıkıntıyı, açığı da süratle giderme fırsatını bulacağız." dedi.

Erdoğan, ikili ticaret hacminde hedeflerinin mevcut rakamı ikiye, üçe katlamak olduğunu aktardı.

Nahçıvanlılara sağlık hizmeti

Dağlık Karabağ-Nahçıvan meselesinde sorunları halletme konusunda ellerinden geleni yaptıklarını, bu konunun üzerine bundan sonrada gitme konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Nahçıvan ile ülkemiz arasındaki malum karayollarındaki sıkıntılar aşılmış vaziyette. Şimdi yeni bir adım olarak, İlham kardeşimle bunu konuşmuştuk, gerekirse bir demiryolu meselesini de halletme noktasında aradaki ilişkileri ulaşımda çok daha farklı bir noktaya taşımak her iki ülke için güç katacaktır.

Sağlık alanında da Nahçıvan'da yaşayan kardeşlerimizin özellikle Türkiye'deki sınır bölgelerinde eğitim, araştırma ve devlet hastaneleri olsun buradaki her türlü kolaylığı kendi halkımıza tanıdığımız gibi tanıma hususundaki tespitimi ve bu konudaki desteklerimizi vereceğimizi ifade ettim. Bu konuda ayrı bir birlikteliğimizin olmasının gereğine inandığımızı söyledim."

Erdoğan, Aliyev'in akşam saatlerinde NATO Zirvesi'ne katılmak için Brüksel'e gideceğini, kendisinin de yarın sabah aynı amaçla Brüksel’e hareket edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde bazı müşterek sorunları gündeme getirerek çözüme kavuşturacaklarını sözlerine ekledi.

“TÜRKİYE VE AZERBAYCAN ARASINDAKİ DOSTLUK EBEDİ”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’de basın toplantısında açıklama yaptı.

Erdoğan’ın seçimlerden sonraki ilk resmi ziyaretini Azerbaycan’a yapmasının kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin sarsılmaz ve ebedi olduğunun altını çizdi

Aliyev, Türk halkının Erdoğan'a yeniden itimat gösterdiğini dile getirerek “Türkiye’nin gelişmesi için çok büyük işler gördünüz. Sizin liderliğinizde Türkiye büyük ve şerefli bir yol katetti. Dünya çapında büyük güce dönüştü. Türkiye dünyada söz sahibi bir ülkedir. Ekonomik reformlar başarıyla yürütülüyor. Ekonomik gelişmede Türkiye dünyanın önde gelen ülkelerindendir. Liderliğinizde Türkiye’de istikrar tam sağlanmıştır. Azerbaycan halkını Türkiye’nin başarıları çok sevindiriyor.” diye konuştu.

"Azerbaycan’a en büyük destek veren ülke Türkiye’dir"

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin bu düzeye ulaşmasında Erdoğan’la kendisinin ortak çabalarının büyük rol oynadığını vurgulayan Aliyev, aralarındaki dostluk ilişkilerinin iki ülkeyi birbirine daha sıkı bağlarla bağladığını kaydetti.

Aliyev, taraflar arasındaki ilişkilerin en yüksek düzeyde olduğunu söyleyerek “Tüm konularda birlikte hareket ediyoruz ve tüm uluslararası konularda daima birbirimizi destekliyoruz. Türkiye, Dağlık Karabağ sorununun çözümünde de Azerbaycan’a büyük destek veriyor. Bu konuda Azerbaycan’a en büyük destek veren ülke Türkiye’dir.” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan topraklarının uzun yıllardır işgal altında bulunduğunu ve halkına etnik temizlik uygulandığını hatırlatan Aliyev, sorunun uluslararası hukuk kurallarının uygulanmasıyla çözülebileceğini vurguladı.

Aliyev, BM Güvenlik Konseyinin konuya yönelik 4 karar aldığını ve burada Ermenistan ordusunun Azerbaycan topraklarından derhal ve kayıtsız şartsız çıkması gerektiğinin belirtildiğini hatırlatarak bu kararların uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

Azerbaycan’ın da daima Türkiye’yi desteklediğini ifade eden Aliyev, “Ticaret hacmimiz artmalıdır. Karşılıklı sermayeler devam edecektir. Azerbaycan bugüne kadar Türkiye ekonomisine 13,9 milyar dolar yatırım yaptı. Türk şirketleri de Azerbaycan ekonomisine 12 milyar dolardan fazla yatırım yaptı. Bu büyük rakamlar ilişkilerimizin düzeyini gösteriyor. Ancak kardeş ülkelere bu kadar büyük yatırım yapılabilir” dedi.

“Türkiye ve Azerbaycan Avrasya’nın enerji haritasını yeniden belirliyor”

İki ülkenin enerji projelerinden, Erdoğan’la hem temelini attıkları hem de açılışını gerçekleştirdikleri TANAP projesinden bahseden Aliyev, şunları kaydetti:

“Türkiye ve Azerbaycan Avrasya’nın enerji haritasını yeniden belirliyor. Ortak çabalarımız sadece ülkelerimiz değil için bütün bölge ve Avrasya için büyük önem taşıyor. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk bölgesel istikrara büyük fayda sağlıyor. Türkiye ve Azerbaycan’ın ortak çabalarıyla bölgede barışın sağlanacağına eminim.”

"Türkiye’den büyük miktarda askeri malzemeler alıyoruz"

Aliyev, Türkiye’nin büyük askeri potansiyele sahip olduğunu ve Türk ordusunun dünyanın en güçlü orduları arasında bulunduğunu ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’den büyük miktarda askeri malzemeler alıyoruz. Geçen ay yapılan askeri geçit töreninde bunlardan bir kısmı sergilendi. İlişkilerimiz çok yönlüdür. İlişkilerimizin temelinde halklarımız ve devletlerimizin birliği, ortak çıkarlarımız duruyor. Biz dost ve kardeşiz. Türkiye Cumhurbaşkanının seçimlerden sonra ilk ziyaretini Azerbaycan’a yapması bunu bir daha gösteriyor.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AZERBAYCAN'DAN AYRILDI

Erdoğan, Azerbaycan'daki temaslarını tamamladıktan sonra "TUR" uçağıyla TSİ 16.40' ta Bakü'den ayrıldı.

Erdoğan'ı, başkent Bakü'deki Haydar Aliyev Havalimanı’ndan, Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, Bakü'den ayrıldı.

Kaynak: AA