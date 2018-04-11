  • 11 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Aliyev'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da yeniden cumhurbaşkanlığına seçilen İlham Aliyev'i telefonla arayarak tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan, Aliyeve tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyevi telefonla aradı.

Erdoğan, Aliyev'e Azerbaycan'daki seçimlerin huzurlu ve sakin bir ortamda tamamlanmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi ve Cumhurbaşkanlığı seçimini dördüncü kez kazanmasından dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in tekrar cumhurbaşkanı seçilmesinin Azerbaycan'ın refahı, huzuru ve kalkınması kadar, bölgenin barış, güvenlik ve istikrarına da fayda sağlayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, aliyev
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