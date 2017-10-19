Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD’ye: Sen çiftliktekini ver bakalım ona göre ne kadar stratejik ortağız görmüş olalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Conrad Otel'de düzenlenen TRT World Forum'da yaptığı konuşmada, "Maalesef dünyada adalet yok. Özellikle ekonomik noktada güçlü olanın haklı olarak takdim edildiği bir dünyada yaşıyoruz. Haklı olanın güçlü olduğu değil, güçlü olanın haklı olduğu bir dünya. Böyle bir dünyayı kabullenmek mümkün değil." dedi.

"Bir terör örgütünü başka bir terör örgütüyle ıslah etmek akıl karı mıdır?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "PYD ile YPG'yi DEAŞ denilen bir terör örgütüne karşı kim yanına alıyor? Amerika. Şimdi bir terör örgütünü başka bir terör örgütüyle ıslah etmek, yok etmek akıl karı mıdır? Ben bunu Sayın Trump'a söylediğim için burada da açık açık söylüyorum." diye konuştu.

"PKK elini kolunu sallaya sallaya Avrupa'da dolaşıyor"

Erdoğan "İsim vererek konuşacağım, gizli konuşmanın hiçbir anlamı yok. Çünkü şu anda TRT World, bütün dünyaya bu yayını yapıyor. Herkesin bazı gerçekleri bilmesi lazım. Bakın Almanya'ya ben PKK ile ilgili 4 bin 500 dosya verdim ve bu 4 bin 500 dosyanın hiçbirinden bize geri dönüş olmadı. Bunların hepsi elini kolunu sallaya sallaya başta Almanya olmak üzere Avrupa'da dolaşıyor. Hani PKK, Avrupa Birliği kayıtlarında terör örgütü olarak görülüyor. Terör örgütüyse bak ben sana dosya veriyorum. Bunlar bizim Milli İstihbarat Teşkilatımızın dosyaları, buyur al bunun üzerinden hareket et. Yok. FETÖ terör örgütü aynı durum onunla da ilgili var." diye konuştu.

"Bayan Merkel yanındakilere bakıyor, farklı bir duruma yatıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "G20'ye gittik Hamburg'da ve Berlin'deki başbakanlığın önünde bir pankart, bir de Mercedes otomobil. Pankartta benim resmim var, Sayın Putin'in resmi var, bir de Suudi Arabistan Kralı'nın resmi var. 'Öldüren Mercedes'i alır.' Ben bunu Bayan Merkel'e söylediğim zaman, Bayan Merkel yanındakilere bakıyor, farklı bir duruma yatıyor aslında. Samimi olalım, dürüst olalım. Yani bu başbakanlığın önünde oluyor, senin bundan haberin yok, böyle bir şey olabilir mi?" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Darbe girişiminde bulunulmasına rağmen, demokratız diye geçinen ülkelerden, inanın bizi 3 gün, bir hafta sonra aramaya başladılar. Baktılar ki darbe netice getirmedi, bu defa arayarak, dostlar alışverişte görsün kabilinden bize 'geçmiş olsun' demeye başladılar. Böyle bir şey olabilir mi? Şu anda, çok açık konuşuyorum, 99'da Amerika'ya giden Feto denilen adam Pensilvanya'da 400 dönüm arazi kendisine tahsis edildi veya satın aldılar bilmem. Oradan 170 ülkeyi bu adam idare ediyor. Tabii bu adam sembolik, idare edenler başka. Koyarsın ön tarafa birisini, suflörler arkadan işi idare ederler, yoksa onun idare edebilecek kabiliyeti de yok gücü de yok bakma. Ama işi öyle götürdüler ve götürüyorlar."

Türkiye ile ABD'nin vize işlemlerini karşılıklı askıya alması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"(Vizeleri kaldırdık.) Bunu diyen kim? Ankara'da büyükelçi, kim bu büyükelçi? Koskoca ABD adına, stratejik ortağıyla ilişkide hemen şöyle bir paragrafla 'vizeleri kaldırdık' diyebiliyorsa, o zaman ben bu stratejik ortaklığımı masaya yatırırım.

Ben stratejik ortağıma 85 koliyi veriyorum da benim stratejik ortağımdan bize herhangi bir destek gelmiyorsa bunun karşısında demokrasiye inanmış bir insan olarak biz ne yapacağız? Demokratik bir hukuk devletinin gereği neyse onun gereğini yapacağız. Kalkıp da yani adeta bizi emir kulu gibi görüp, işte 'Birisi var içeride, onu bize verin.' Onu sen alacaksan, önce sen kendindekini bize ver. Bizimki yargıdan geçmiş ve hakkında tutukluluk var. Seninki yargıdan geçmemiş, orada çiftlikte duruyor. Sen çiftliktekini ver bakalım. Ona göre biz ne kadar stratejik ortağız görmüş olalım."