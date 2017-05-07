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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül'e taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e babasının vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Abdullah Güle taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e babasının vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde 11. Cumhurbaşkanı Gül'ü telefonla arayarak, babası Ahmet Hamdi Gül'ün vefatından dolayı taziyelerini iletti.

Vefat haberinden müteessir olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhuma Allah'tan rahmet diledi.

Erdoğan'ın, yarın Ahmet Hamdi Gül için Kayseri'de kılınacak cenaze namazına da iştirak edeceği öğrenildi.

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gü, taziye, vefat
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