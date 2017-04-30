Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-YPG görüntülerine sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YPG gibi bir terör örgütünün paçavralarının olduğu konvoy içinde, Amerika'nın bayraklarının olmasının, dalgalanmasının kendilerini ciddi manada üzdüğünü belirterek, "Bunları da tabii 16'sında yapacağımız ziyarette Sayın Başkan'a, buyurun diyeceğiz, göstereceğiz." dedi.

Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde, Hindistan'a hareketinden önce düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "TSK'nın Karaçok'a düzenlediği hava operasyonunda öldürülen bazı teröristlerin cenazesine ABD askerlerinin katıldığını gösteren bazı fotoğraflar yayınlandı. Ayrıca yine YPG'liler ile ABD askerlerinin Türkiye sınırında birlikte nöbet tutup, devriye yaptığına dair fotoğraflar var. Nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

"Siz zaten şu anda değerlendirmeyi yaptınız. Ne yazık ki bu konvoylarda her iki ülke bayraklarının, ülke de demeyeceğim YPG gibi bir terör örgütünün paçavralarının olduğu konvoy içinde, Amerika'nın bayraklarının olması, dalgalanması bizleri ciddi manada üzmüştür. Bunları da tabii 16'sında yapacağımız ziyarette Sayın Başkan'a, buyurun diyeceğiz, göstereceğiz. Madem ki biz, uluslararası teröre ortak olarak karşıyız, bu durum nedir diye, kendilerine bunları göstereceğiz. Çünkü terörle mücadele eğer ortak bir platformda yürümezse bugün bize yarın bir başkasına olacaktır, bunu paylaşmamız lazım. Bu geleneğin, buna gelenek diyorum, çünkü Sayın Obama döneminden başlayan bir süreç şu anda devam ediyor. Bunun artık noktalanması lazım. Aksi takdirde hem bölgedeki bu sıkıntı devam edecektir hem de kendileri rahatsız olacak. Bizler de NATO'nun iki ortak ülkesi, stratejik müttefikler olarak bundan ciddi manada rahatsız olacağız. Her zaman söylediğim gibi o zaman biz göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bu ifademi tekraren kullanıyorum. Karaçok'ta ne olduysa, Sincar'da ne olduysa artık bunlara devam etmek durumunda kalacağız. Dün de söylediğim gibi, 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' derken bunu kastediyorum. Bütün oralardaki terör örgütlerine tarih vererek, haber vererek gidecek değiliz ama bilecekler ki, Türk Silahlı Kuvvetleri her an buralara gelebilir. Biz endişeyle yaşamaktansa, onlar korkuyla yaşasınlar."

"Yetki Başbakan ve hükümete aittir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabinede revizyon olup olmayacağına yönelik soruya şu karşılığı verdi:

"Kabine değişikliği teklifi Cumhurbaşkanının değildir. Kabine değişikliği teklifi hükümetindir. Dolasıyla hükümetin tasarruf alanına ben tabii ki Cumhurbaşkanı olarak giremem. Şu anda gündemde böyle bir şey söz konusu değil ama ileride ne olur, ne biter onu da şu anda söylemek yanlış olur. Sağlıklı bir şekilde yürüyen şu anda bir hükümet yapısı var. Ekonomide şu anda sürekli bir yükseliş trendi içerisindeyiz. Bunu daha da iyi bir konuma geleceğini ama her alanda da tabii ki hükümetimizin başarısı. Bu başarıyı değerlendirme, bu noktada sayın Başbakan'ın kendi tasarrufları her an olabilir. Bu tasarrufları tabii ki Cumhurbaşkanı olarak paylaşma imkanımız da olacaktır. Yani ne bir kapama ne de böyle bir karar yetkisi açıklama gibi bir anlayışım söz konusu değildir. Buradaki yetki Başbakan ve hükümete aittir. Bütün bizim temennimiz ülkemizin geleceği için en hayırlı olan neyse odur. Ama biz Türkiye'de biz bir şeyi biliyorsunuz, alışkanlık haline getirdik. O da şudur; sağlıklı bir hükümet yapısıyla geleceğe yürümek. Böyle her an hükümetlerin değiştiği bir yapı değil, o bizden öncelerde, eski Türkiye'de kaldı ki hedefimiz bizim güven ve istikrardır. Güven ve istikrar ise sağlıklı hükümetlerle olur. Temennimiz odur ki hükümetin alacağı isabetli kararlar paylaşılır ve ülkemize hizmet aynen devam eder."