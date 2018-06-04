Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 65 yaş emeklilerine aylık maaş müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerle bir araya geldiği iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Sizler, hayattan değil sadece yıllarınızı verdiğinizç işinizden emekli olmuş kardeşlerimizsiniz. Hayat yolculuğu ancak son nefeste bitecek bir uzun maratondur. Bu uzun yolculukta emeklilik sadece bir duraktır. İşinizden emekli olduktan sonra önünüzde hayata dair asıl planlarınız için yeni bir dönem başlıyor demektir. Kiminiz yıllarca vakit bulamadığı için uğraşamadığı hobileriyle, kiminiz sevdiği keyif aldığı işlerle uğraşacaktır. Emekli olupta edebiyatla ilgilenmekten, toprakla uğraşmaya, siyasete kadar her biriniz gönlünüz ne istiyorsa onu yapabilecek zamana sahip oluyorsunuz. Bunun için emekliliği bir son değil yeni bir başlangıç olarak görüyorum.

Hiçbir emekli kardeşimin bu güzel dönemini evinin veya kahvehanelerin dört duvarına hapsolmak olarak görmediğini ümit ederim. Ciddi bir rahatsızlık veya mani yoksa insanın yapacağı işler bitmez. Ülkemizin gizli gücü olarak gördüğüm sizlerin hem toplum hem siyasette katkısına daima ihtiyacamız olacaktır.

Bugün ülkemizde 12,3 milyon emekli bulunuyor. Hükümete geldiğimizde ilk işlerimizden biri emeklilerimizin durumlarına el atmak oldu. Tüm emeklilerin özellikle de Bağ-kur emeklilerinin durumu çok sıkıntılıydı. 30-40 yıl ekmek teknesinin başını bekleyen, tarlasını ekip biçen vatandaşlarımıza öyle emekli maaşı bağlanıyordu ki bunları görünce yüzümüz kızarmıştı. Hemen bunu ortadan kaldırdık. Emekli maaşlarında reel olarak, üç katına, dört katına varan artışlar yaptık. 50-100 lira gibi trajıkomik emekli maaşı alan kimse kalmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilik için başvuru yapan ancak işlemleri henüz sonuçlandırılmayan 100 bin vatandaşımız bulunuyordu. Bunların işlemlerini tamamlayarak onlarında ilk maaşlarını ve bayram ikramiyelerini almalarını sağlıyoruz.https://t.co/NJ1G2wWLPO pic.twitter.com/Q2SDJ5bGdi — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 4 Haziran 2018

"100 bin emeklinin işlemlerini tamamlayarak ikramiye ve zam alabilmelerini sağlıyoruz"

Emeklilik için başvuru yapan, henüz işlemleri tamamlanmayan 100 bin vatandaşımız bulunuyordu. Onların da işlemlerini tamamlayarak bayram ikramiyelerini alabilmelerini sağlıyoruz. Bu kardeşlerimiz bayram ikramiyelerinin yanında Temmuz zammından da faydalanacak. Sosyal güvenlik reformu ile SSK- Bağ-kur ve emekli sandığını aynı çatı altında topladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz yapacağımız işi vaad eder onu yaparız. Biz hiçbir vatandaşımızı aldatmadık. Çünkü sözümüz var. Ne aldananlardan olacağız, ne aldatanlardan olacağız.https://t.co/NJ1G2wWLPO pic.twitter.com/a6bKPBetQq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 4 Haziran 2018

"Biz yapacağımız işi vaad eder onu yaparız"

Bugüne kadar biz hiçbir vatandaşımızı aldatmadık. Çünkü bizim sözümüz var. Ne aldanlardan olacağız ne aldatanlardan olacağız. Önümüzdeki dönemde ülkemizi zenginleştirme ve bu zenginliği bütün vatandaşlarımıza yansıtma çalışmalarında kararlışız. Vakit birlik vakti diyerek, vakit Türkiye vakti diyerek bu çabaları başarıya ulaştıracağız.

"Her fırsatta gençlere eski Türkiye'yi anlatın"

Türkiye'nin nereden nereye geldiğini sizler emekliler bilirsiniz. Sizler nüfus cüzdanlarınızda, karnelerinizde yağ almak için ekmek almak için o mühürleri hatırlarsınız değil mi? Kömür almak için o mühürleri iyi bilirim. Şimdi elhamdülillah böyle birşey var mı? Bunlar tarih oldu. Hatırlayın bunlar CHP'nin dönemleridir. Bizim dedelerimiz, babalarımız bu çileleri çekti. Sizler 1960'lı, 80'li, 90'lı yılları bizzat yaşamış bir nesilsiniz. Yoksulluğun, krizin, kaosun ne olduğunu sizlerden daha iyi bilecek bir nesil yoktur. Bunları en iyi siz bilirsiniz. Ama bugünün gençlerine de bunları anlatmak lazım. Şimdi onlar toklukta yokluğun acısını bilmiyorlar. Sanıyorlar ki Türkiye hep böyleydi. Sizlerden ricam her fırsatta gençlere eski Türkiye'yi anlatmanızdır.

"Şimdi kitapları sıraların üzerlerine koyuyoruz"

Sizler bilirsiniz, biz teksir notlarıyla okuduk. Hatırlıyorsunuz değil mi? Üst sınıflardaki abilerimiz bize kendi teksir notlarını vermezlerdi. Gidersin kırtasiyeye oradan da kitap alamazsın biri varsa biri yok. Kuyrukta beklersin. Şimdi bu kitapları sıraların üzerlerine koyuyoruz kuşe kağıttan. Artık bilim teknolojisinin, yazılımın öne çıktığı bir dönemi yaşıyoruz. İnşallah bütün bunlarla bebarer çok ileri giden bir nesil. İnşallah bu nesil bizim eserimiz olacak.

Geçtiğimiz 16 yılda yaptığımız 284 bin yeni derslik ve atadığımız 585 bin öğretmenle eğitimdeki sorunların büyük bölümünü çözdük.

"Artık ülkemizin her köşesine uçakla seyahat yapılabiliyor"

Havayolunu halkın yolu haline getirdik. Sizlerin çocukluğu, gençliği döneminde uçağın sadece havadaki izlerini izleyebilirdik. Artık ülkemizin her köşesine uçakla seyahat edilebiliyor. Uçak biletleri de bu derece düşük.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 65 aylıkları kendilerine 3 ayda bir ödenen kardeşlerimiz de eylül ayının başından itibaren bu maaşlarını aylık olarak almaya başlayacaklar.https://t.co/NJ1G2wWLPO pic.twitter.com/5PFqozAL99 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 4 Haziran 2018

65 yaş emeklilerine aylık maaş müjdesi

Üç ayda bir maaşı almaktansa bugün Bakanlar kurulunda onun kararını verdik. 65 aylıkları kendilerine üç ayda bir ödenen kardeşlerimiz de, eylül ayının başından itibaren bu maaşlarını aylık almaya başlayacaklar.

Geçtiğimiz 16 yılda yaptığımız 284 bin yeni derslik ve atadığımız 585 bin öğretmenle eğitimdeki sorunların büyük bölümünü çözdük.

Kaynak: TRT Haber