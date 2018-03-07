  • 07 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 kanuna onay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 kanunu onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan 4 kanuna onay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa'nın 89. maddesinin birinci fıkrası ile 104. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 4 kanunu onayladı.  

Kanunlar yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı kanunlar şöyle:

7093 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı Kültür Merkezlerinin Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

7094 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşması ile Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

7095 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Arasında Afet ve Acil Durum Halinde Yardım Sevkiyatının ve Yardım Personeline Ait Eşyanın İthalat, İhracat ve Transitini Hızlandırmaya Yönelik Önlemlerin Alınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

7096 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

Kaynak: AA

Etiketler: kanun onayı, cumhurbaşkanı erdoğan
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