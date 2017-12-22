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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ülkeye ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan, Çad ve Tunus'a resmi ziyarette bulunacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan 3 ülkeye ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24-27 Aralık'ta Sudan, Çad ve Tunus'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Köklü tarihi ve kültürel ilişkilere sahip olunan her üç ülkede yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler ve iş birlikleri tüm veçheleriyle ele alınacak, uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Ayrıca ziyaretler vesilesiyle bu ülkelerle çeşitli alanlarda iş birliği anlaşmaları da imzalanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretleri vesilesiyle düzenlenecek iş forumları, iş adamlarının yerel muhataplarıyla bir araya gelerek iş birliği imkanlarını ele almasına fırsat oluşturacak.

Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, önceki yıllardaki Afrika ülkeleri ziyaretlerinin devamı niteliğinde olan bu ziyaretlerin, Afrika Ortaklık Politikası kapsamında kıtayla iş birliğine derinlik kazandırılmasına yönelik iradenin somut göstergesi olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sudan ve Çad ziyaretleri, Türkiye'den bu ülkelere "Cumhurbaşkanı" düzeyinde yapılan ilk resmi ziyaret olması bakımından tarihi öneme sahip.

Tunus ziyaretinin ise 2012'den bu yana Türkiye'den Tunus'a "Cumhurbaşkanı" seviyesinde ilk ziyaret olma özelliği taşıdığı belirtilen açıklamada, ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakanlar, diğer yetkililer ve iş adamlarından oluşan geniş bir heyet refakat edecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Tunus, sudan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çad
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