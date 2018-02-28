  • 01 MART 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat'ın 21. yılında yayımladığı mesajında, "Böyle meş'um günlerin yaşanmaması için 81 milyon birlikte omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan 28 Şubat mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "28 Şubat müdahalesinden 21 yıl sonra güçlü demokrasisi, kalkınan ekonomisi ve artan özgüveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var. Bir daha böyle meş'um günlerin yaşanmaması için 81 milyon hep birlikte omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "postmodern darbe" olarak nitelendirilen 28 Şubat'ın 21. yılında sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"'Bin yıl sürecek' denilen 28 Şubat, Allah'ın yardımı, milletimizin basireti sayesinde kısa sürede tarihin derinliklerinde kaybolup gitti. Türkiye, önceki anti-demokratik müdahalelerde olduğu gibi 28 Şubat’ın da üstesinden gelmeyi başardı.

28 Şubat müdahalesinden 21 yıl sonra güçlü demokrasisi, kalkınan ekonomisi ve artan özgüveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var. Bir daha böyle meş'um günlerin yaşanmaması için 81 milyon hep birlikte omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz." 

 

Kaynak: AA

Etiketler: recep tayyip erdoğan, 28 şubat
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