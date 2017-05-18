Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal'in, Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 98. yıl dönümünün kutlandığını belirten Erdoğan, 19 Mayıs'ın, esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen, zulme ve zalime asla boyun eğmeyen Türk milletinin varlık ve yokluk mücadelesinin ilk adımı olduğunu hatırlattı.

Gazi'nin önderliğinde 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan istiklal meşalesinin Amasya, Sivas ve Erzurum'dan geçerek elden ele, dilden dile tüm vatan sathına yayıldığını ifade eden Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş, Türk milletinin kurtuluş müjdesi olan 19 Mayıs'ın, millet için iftihar kaynağı, gençler için ise ibret vesilesi olduğunu dile getirdi.

Tarihin önemli dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs'ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmasının bu açıdan son derece anlamlı olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimizin 19 Mayıs ruhunu anlamalarına, özümsemelerine ve bu ruha sahip çıkmalarına büyük önem veriyoruz. Öz güveni yüksek, milli şuur ve karakter sahibi, nitelikli genç nesiller yetiştirmek için son 14 yıldır yoğun çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin önünü açmak, onları hayata ve geleceğe daha iyi hazırlamak için bugüne kadar birçok reformun hayata geçirildiğini, 16 Nisan halk oylamasında kabul edilen ve seçilme yaşını 18'e indiren anayasa değişikliğinin, gençlere verilen önem ve onlara duyulan güvenin en açık göstergesi olduğunu vurguladı.

"Gençlerimize her türlü desteği vereceğiz"

Gençlerin artık hem siyasette hem de devlet yönetiminde daha çok temsil edileceklerini, daha çok söz sahibi olacaklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin, 19 Mayıs'ın içerdiği derin mananın idraki içinde, ecdadımızın emaneti olan bu vatanı daima koruyacaklarına, bizi biz yapan değer, ilke ve hasletlere sonuna kadar sahip çıkacaklarına inanıyorum. Teröre, şiddete ve kör ideolojilere asla prim vermeyen gençlerimizin, sözün ve düşüncenin gücüne inanarak, okumaya, araştırmaya, sorgulamaya devam edeceklerini de biliyorum. Devlet olarak, tüm imkanlarımızla gençlerimizin yanında olacağımızı, bu zorlu yolculuklarında kendilerine her türlü desteği vereceğimizi ifade ediyorum. Bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm kahramanları rahmetle yad ediyor, gençlerimizi ve aziz milletimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum."