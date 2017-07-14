Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz şehitleri için şiir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşenler anısına okuduğu "Söyle Çocuk" isim şiirin yer aldığı klip yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan klipte, 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün darbe girişimine karşı sokaklarda mücadele eden vatandaşların görüntüleri yer aldı. Klipte Türkiye'nin çeşitli illerinin görüntülerine de yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği "Söyle Çocuk" isimli anonim şiir şöyle:

"Bu milletin bir destanı var, Biliyor musun? Karış karış toprağa işlenmiş Görüyor musun? Ataların sesleniyor, Duyuyor musun? Karanlık çöktüğünde, Baktın mı ufka? Ay ve yıldız el açmışken Allah’a, Toprağı titretmedi mi binlerce sela? Millet ki durmadı, indi sokağa.. O destanı şehitler yazdı, hem de sonsuz defa. Dinlesin birliğime, Milletime karşı ittifak yapanlar, Kahrolsun Hakk dururken zorbalara tapanlar, Milyon çehre, milyon umut Güneş elbet doğar, söner o bulut Soyum ki Ali Efe, Nene Hatun, Mustafa Kemal Paşa.. Çocuk söyle, durduramazlar, haşa çık, çocuk, neredesin? Fatih ol, şaha kalk, Zulüm yıkılsın gitsin! Olur da, biri derse ki hiçbir birlik ebediyete uzanmaz; Sen ona dirilişi hatırlat çocuk! Söyle çocuk söyle, İhanetin zırhını kıran Ömer’i.. Söyle, Erol’a ölümsüzlüğü gösteren feneri.. Söyle, milletini, milliyetini kucaklayan Mustafa, Yasin, Ayşe'yi. O kahraman, Sensin çocuk! Sensin, Baban, annen, kardeşin! Söyle çocuk! Vatan için, Millet için, Söyle ki "değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli" Dirilişle açılan bu yeni sayfa, Kazındıysa tarihe, akla, vicdana. Kardeşinin elini tut, Bırakma çocuk! O günü hatırla, Ve unutma çocuk! Dik dur, tok dur, Uyuma çocuk!"

Klip, İstanbul Boğazı'nda vapurda elinde Türk bayrağı tutan vatandaşın görüntüsüyle sona erdi.