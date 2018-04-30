Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yarın kutlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işçinin ve emekçinin bayramı 1 Mayıs için mesaj yayımladı.

"Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe ortaya çıkan katma değerden milletimizin her bir ferdi yararlanacaktır. İşçilerin hak ve hukukunun korunması doğrultusunda yapılacak samimi çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz. İşçi ve emekçi kardeşlerimizle sonuna kadar kol kola, omuz omuza yürüyeceğiz.

İşçilerin ve emekçilerin büyümesi Türkiye’nin büyümesidir."

Kaynak: TRT Haber

